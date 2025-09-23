Ông Hồ Quốc Dũng làm Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử nhiệm kỳ 2026 - 2031

TPO - Ngày 23/9, Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, đã có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo quyết định, Trưởng Ban Chỉ đạo là ông Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Các Phó Trưởng ban gồm: ông Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn có 12 thành viên khác.

Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại tỉnh Gia Lai có các nhiệm vụ: Tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đầy đủ, kịp thời các công tác bầu cử theo đúng luật định. Chỉ đạo hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp trong việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Chỉ đạo tốt việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lãnh đạo tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình sau khi kết thúc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.