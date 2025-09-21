Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định, chuẩn y nhân sự 3 tỉnh, thành

PV

TPO - Trong tuần (từ 15 đến 20/9), tại TPHCM, tỉnh Cà Mau và tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra các hội nghị để triển khai quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Sáng 15/9, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy TPHCM tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định chỉ định bà Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

547136766-1594338551934025-6224018233580900424-n.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quyết định cho bà Văn Thị Bạch Tuyết.

Sáng 17/9, Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư:

Điều động, chỉ định ông Nguyễn Hoài Anh (sinh năm 1977) - Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều động, phân công Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong (sinh năm 1979), Cục trưởng Cục An ninh nội địa - Bộ Công an, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chúc mừng và tin tưởng với kinh nghiệm, năng lực, sở trường của mình, ông Nguyễn Hoài Anh và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong bối cảnh công việc, nhiệm vụ mới với rất nhiều thách thức và yêu cầu rất cao.

Chiều cùng ngày, tại Kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã bầu ông Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

l2.jpg
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ông Nguyễn Hoài Anh (bìa trái) và ông Nguyễn Hồng Phong (bìa phải).

Chiều 18/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Hồ Thanh Thủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau - Nguyễn Hồ Hải mong muốn, ông Hồ Thanh Thủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sở trường, bản lĩnh, trí tuệ, chung sức chung lòng cùng với tập thể Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

2ee9e1cc099483cada85.jpg
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao quyết định, tặng hoa cho ông Hồ Thanh Thuỷ.
PV
#Bộ Chính trị #Chỉ định nhân sự tỉnh thành #Phó Bí thư Thành ủy TPHCM #Chủ tịch UBND Thanh Hóa #công tác cán bộ #chỉ định nhân sự #quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ #quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ #nhân sự mới TPHCM #nhân sự mới Thanh Hóa #chuẩn y nhân sự

Xem thêm

Cùng chuyên mục