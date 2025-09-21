Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định, chuẩn y nhân sự 3 tỉnh, thành

TPO - Trong tuần (từ 15 đến 20/9), tại TPHCM, tỉnh Cà Mau và tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra các hội nghị để triển khai quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Sáng 15/9, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy TPHCM tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định chỉ định bà Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quyết định cho bà Văn Thị Bạch Tuyết.

Sáng 17/9, Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư:

Điều động, chỉ định ông Nguyễn Hoài Anh (sinh năm 1977) - Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều động, phân công Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong (sinh năm 1979), Cục trưởng Cục An ninh nội địa - Bộ Công an, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chúc mừng và tin tưởng với kinh nghiệm, năng lực, sở trường của mình, ông Nguyễn Hoài Anh và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong bối cảnh công việc, nhiệm vụ mới với rất nhiều thách thức và yêu cầu rất cao.

Chiều cùng ngày, tại Kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã bầu ông Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ông Nguyễn Hoài Anh (bìa trái) và ông Nguyễn Hồng Phong (bìa phải).



Chiều 18/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Hồ Thanh Thủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau - Nguyễn Hồ Hải mong muốn, ông Hồ Thanh Thủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sở trường, bản lĩnh, trí tuệ, chung sức chung lòng cùng với tập thể Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.