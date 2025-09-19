Kết luận mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phân cấp, phân quyền với chính quyền địa phương 2 cấp

TPO - Ngày 19/9, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận số 192 về thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo kết luận, tại phiên họp ngày 19/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét báo cáo của Đảng uỷ Chính phủ đánh giá việc thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: TTXVN.



Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản thống nhất với báo cáo của Đảng ủy Chính phủ, ghi nhận và biểu dương các cơ quan đã rất tích cực, chủ động, nỗ lực, cố gắng, phát huy tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; kịp thời tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy xã, phường, đặc khu đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và quyết tâm trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, góp phần từng bước nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng uỷ Quốc hội chỉ đạo ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm thống nhất, đồng bộ hệ thống pháp luật về phân cấp, phân quyền theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương và những vấn đề khác liên quan đến thủ tục pháp lý. Qua giám sát, nếu phát hiện những vấn đề bất cập của địa phương thì Quốc hội đề xuất sửa đổi các quy định cho phù hợp với thực tiễn.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng uỷ Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện: rà soát, đánh giá kỹ lưỡng tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền trong quản lý, đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật chuyên ngành để bổ sung, hoàn thiện phân cấp, phân quyền theo đúng phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Đảng uỷ Chính phủ cũng được giao chỉ đạo các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả phân cấp, phân quyền.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy, thành uỷ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp kiểm tra, đánh giá các nhiệm vụ của bộ, của địa phương đang triển khai ở cấp xã, phường để có hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời.

Với các tỉnh uỷ, thành uỷ, Bộ chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục đánh giá khả năng thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền tại địa phương để kịp thời điều chỉnh, hướng dẫn, sửa đổi hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, ban hành văn bản mới phù hợp với lộ trình, yêu cầu của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Các tỉnh uỷ, thành uỷ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sát sao, đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, khắc phục ngay những vướng mắc, bất cập, tăng cường toàn diện cho cấp xã, bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả.