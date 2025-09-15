Công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ

TPO - Ngày 15/9, tại Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương đã công bố các quyết định về công tác cán bộ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ngày 15/9, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.



Buổi sáng, Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy cho ý kiến công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng.

Buổi chiều, tại Hội nghị Ban Chấp hành, ông Nguyễn Long Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã công bố các quyết định của Ban Bí thư chỉ định nhân sự tham gia Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, tại Quyết định số 2287-QĐNS/TW, Ban Bí thư quyết định chỉ định các nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, gồm: ông Nguyễn Đức Minh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; ông Nguyễn Đăng Tiến - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; ông Nguyễn Khắc Tiến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; ông Vũ Đức Tú - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Tại quyết định số 2290-QĐNS/TW, Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị đã nghe, thảo luận về dự thảo Báo cáo chính trị đã tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị; Báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ (Văn kiện, Chương trình Đại hội, tình hình đại biểu Đại hội, tham luận, tuyên truyền, tổ chức phục vụ Đại hội). Hội nghị cũng thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng; đồng thời thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ và các đồng chí được phân công, giao nhiệm vụ thực hiện tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các góp ý đóng góp của Ban Chấp hành, đặc biệt là đối với dự thảo Báo cáo chính trị.

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương không còn nhiều, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao, góp phần làm cho Đại hội thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Theo Thường trực Ban Bí thư, người đứng đầu, các bí thư đảng ủy, thủ trưởng các cơ quan cần nắm chắc thông tin về tình hình đại biểu đi dự Đại hội, đồng thời kịp thời báo cáo khi có điều chỉnh. Các đảng bộ trực thuộc, các ban, đơn vị và các tiểu ban giúp việc cần chủ động rà soát toàn bộ công việc, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tổ chức Đại hội thành công, khoa học, hiệu quả; sớm hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Chính trị phê duyệt đoàn Đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng.