Quảng Trị đề xuất tuyển dụng 106 công chức cấp xã để kiện toàn bộ máy

TPO - Trước tình trạng mất cân đối “vừa thừa, vừa thiếu” nhân sự ở cơ sở, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị đề xuất tuyển dụng bổ sung 106 công chức cấp xã, đồng thời xây dựng lộ trình 5 năm đưa biên chế về đúng định mức, bảo đảm bộ máy chính quyền hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Thực hiện kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã rà soát toàn diện công tác bố trí đội ngũ cán bộ, công chức tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn. Kết quả cho thấy, dù tỉnh đã điều động, biệt phái 112 trường hợp về hỗ trợ cơ sở, tình trạng mất cân đối nhân sự vẫn diễn ra ở nhiều địa phương.

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị.

Theo báo cáo, tại thời điểm dự kiến 1/1/2026, toàn tỉnh có 3.335 công chức cấp xã đang làm việc, cao hơn định mức quy định 166 người. Tuy nhiên, so với tổng biên chế được giao năm 2026 là 3.646 chỉ tiêu, Quảng Trị vẫn thiếu tới 311 công chức.

Cụ thể, có 39 UBND cấp xã dư thừa 292 công chức, trong khi 25 UBND cấp xã lại thiếu 55 công chức, gồm 20 vị trí lãnh đạo, quản lý và 35 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ. Riêng khối Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã đang thiếu 71 công chức tại 77 đơn vị.

Nguyên nhân chủ yếu là do sự không tương thích về trình độ chuyên môn giữa nơi thừa và nơi thiếu, cùng với yếu tố khoảng cách địa lý, nguyện vọng cá nhân khiến việc điều động, luân chuyển chưa thể thực hiện triệt để.

Để khắc phục, Sở Nội vụ đề xuất UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương tuyển dụng 106 công chức cấp xã còn thiếu so với định mức. Trong đó, ưu tiên bổ sung 71 chỉ tiêu cho Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã và 35 chỉ tiêu chuyên môn, nghiệp vụ.

Việc tuyển dụng sẽ được thực hiện theo lộ trình chặt chẽ, trước mắt ưu tiên tiếp nhận những người có kinh nghiệm, đủ điều kiện đáp ứng ngay yêu cầu công việc, nhất là lực lượng dôi dư từ nhóm người hoạt động không chuyên trách cấp xã khi kết thúc hoạt động từ ngày 31/5/2026. Trường hợp vẫn chưa đủ chỉ tiêu, tỉnh sẽ tổ chức thi tuyển công khai theo quy định.

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã thiếu nhân sự trầm trọng.

Đối với các địa phương đang thừa biên chế, Quảng Trị cho phép tạm thời giữ nguyên hiện trạng, song yêu cầu xây dựng cam kết và thực hiện lộ trình tinh giản trong thời hạn 5 năm, nhằm đưa biên chế về đúng định mức.

Theo Sở Nội vụ, việc kiện toàn đội ngũ công chức cấp xã không chỉ giải quyết những bất cập trước mắt, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.