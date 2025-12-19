Bộ Nội vụ nói về đề xuất chính sách tiền lương, phụ cấp với cán bộ, công chức cấp xã

Đề nghị điều chỉnh tăng mức phụ cấp

Gửi kiến nghị đến kỳ họp Quốc hội, cử tri tỉnh Ninh Bình phản ánh, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc tại cơ sở ngày càng tăng, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, trong khi chế độ đãi ngộ, thu nhập và phụ cấp đối với lực lượng này còn thấp, chưa tương xứng với trách nhiệm được giao. Điều này gây khó khăn trong công tác thu hút, giữ chân người có năng lực, tâm huyết làm việc lâu dài tại cơ sở.

Từ đó, cử tri đề nghị điều chỉnh tăng mức phụ cấp, hoàn thiện chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm, đảm bảo phù hợp với tính chất công việc và mức độ đóng góp thực tế.

Sẽ tăng mức lương cơ sở trong năm 2026. (Ảnh minh họa)

Đồng thời, cử tri cũng mong muốn điều chỉnh tăng lương cơ sở, xem xét bổ sung các loại phụ cấp (công vụ, chức vụ, trách nhiệm, kiêm nhiệm...) cho cán bộ, công chức cấp xã, đặc biệt là những người trực tiếp làm việc tại địa phương, thường xuyên tiếp xúc và giải quyết công việc với người dân.

Cùng với đó, cử tri còn kiến nghị ban hành bảng lương và phụ cấp đặc thù riêng cho cán bộ, công chức cấp xã, đảm bảo tính đặc thù của cấp cơ sở, thống nhất trên toàn quốc, ổn định lâu dài, hạn chế việc sửa đổi manh mún.

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết, thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ được giao xây dựng dự thảo Nghị định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và các chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Theo đó, Bộ Nội vụ đã có văn bản đề nghị các địa phương tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy định.

Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, Bộ Nội vụ đang khẩn trương triển khai tổng kết, đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách. Đây sẽ là cơ sở để xây dựng dự thảo Nghị định, quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và các chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách.

Sau đó, Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ xem xét, quyết định gắn với lộ trình kéo dài việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách phù hợp với thời điểm sắp xếp lại thôn, tổ dân phố (trước ngày 31/5/2026) theo đúng Kết luận số 163 ngày 6/6/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Các hội quần chúng sắp xếp thế nào?

Nội dung quan trọng khác cũng được cử tri kiến nghị là việc ban hành hướng dẫn cụ thể về việc sắp xếp tổ chức, các hội quần chúng và chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở sau sáp nhập, tinh gọn bộ máy.

Trả lời cử tri, Bộ trưởng cho hay, Bộ Nội vụ đã có công văn gửi UBND tỉnh, thành phố về một số nội dung liên quan đến nội dung này. Theo đó, về thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục sáp nhập, hợp nhất các hội quần chúng (không phải là hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ) ở địa phương thực hiện theo quy định đã ban hành và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Đối với việc sáp nhập, hợp nhất các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở địa phương sẽ thực hiện theo Kết luận số 174, 177 và 178 của Bộ Chính trị về xây dựng tổ chức, hoạt động và bảo đảm tổ chức bộ máy của đơn vị hành chính 2 cấp bảo đảm thông suốt, hiệu quả.

Cùng với đó là hướng dẫn số 05 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn, hợp nhất các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở tỉnh, xã.

Theo đó, các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở tỉnh, xã báo cáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để được hướng dẫn thực hiện sáp nhập, hợp nhất, sắp xếp, tinh gọn theo chủ trương của Đảng và quy định nêu trên, nhằm bảo đảm thống nhất, thuận lợi trong tổ chức và hoạt động của các hội ở địa phương.