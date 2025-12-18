Bộ trưởng Nội vụ thông tin về '5 bảng lương và 9 chế độ phụ cấp mới'

TPO - Căn cứ vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính 5 năm tới và khả năng của ngân sách Nhà nước, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét đề xuất chế độ tiền lương cho phù hợp theo lộ trình tại Kết luận số 83 của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình vừa trả lời kiến nghị của cử tri gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, liên quan đến chế độ chính sách với cán bộ, công chức.

Cụ thể, cử tri tỉnh Ninh Bình đã kiến nghị ban hành bảng lương và phụ cấp đặc thù riêng cho cán bộ, công chức cấp xã, đảm bảo tính đặc thù của cấp cơ sở, thống nhất trên toàn quốc, ổn định lâu dài, hạn chế việc sửa đổi manh mún.

Cùng với đó, cử tri cũng mong muốn sớm thực hiện cải cách tiền lương một cách đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27 của Trung ương, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình. Ảnh: QH

Trả lời cử tri về thực hiện cải cách tiền lương, Bộ Nội vụ cho biết, căn cứ vào các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền về thực hiện 6 nội dung cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27 của Trung ương. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai có phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập.

Theo đó, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 83 ngày 21/6/2024; Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 142/2024 và Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2024 điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.800.000 đồng/tháng lên 2.340.000 đồng/tháng (tăng thêm 30%) từ ngày 1/7/2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Đề xuất chế độ tiền lương phù hợp

Theo Bộ Nội vụ, việc điều chỉnh mức lương cơ sở nêu trên là một nỗ lực lớn của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, góp phần cải thiện đời sống người hưởng lương, tạo động lực và nâng cao năng suất lao động, ổn định xã hội.

Kết luận số 83 của Bộ Chính trị cũng đã giao Ban Kinh tế Trung ương (nay là Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương) chủ trì sơ kết Nghị quyết số 27. Trong đó, cơ quan này sẽ phối hợp với Đảng ủy Bộ Nội vụ và các ban, bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, đánh giá sự phù hợp, tính khả thi và đề xuất việc thực hiện 5 bảng lương, 9 chế độ phụ cấp mới của khu vực công cho phù hợp.

Sau đó, nội dung này sẽ được trình Trung ương xem xét trong năm 2026 khi Bộ Chính trị ban hành và triển khai thực hiện hệ thống danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị.

“Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV thông qua, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính 5 năm tới, điều kiện kinh tế xã hội và khả năng của ngân sách Nhà nước, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét đề xuất chế độ tiền lương cho phù hợp theo lộ trình tại Kết luận số 83 của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương”, Bộ trưởng nêu rõ.