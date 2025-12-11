Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Trần thu nhập tăng thêm của TPHCM sẽ thay đổi khi chưa thực hiện bảng lương mới

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Quy định về mức trần thu nhập tăng thêm của TPHCM trong thời gian chưa thực hiện bảng lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW sẽ được xem xét, đưa vào Nghị quyết chung Kỳ họp thứ 10.

Sáng 11/12, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Theo đó, Quốc hội cho phép HĐND thành phố quyết định sử dụng ngân sách địa phương để triển khai dự án đầu tư công độc lập nhằm thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án đầu tư vùng phụ cận các nhà ga thuộc các tuyến đường sắt, vùng phụ cận các nút giao thông dọc tuyến đường Vành đai 3…

Ngoài ra, tại nhà ga đường sắt, khu tập kết bảo dưỡng, sửa chữa tàu (đề-pô) và vùng phụ cận các nút giao thông dọc tuyến đường Vành đai 3 được UBND thành phố xác định phát triển theo mô hình TOD…

anh-chup-man-hinh-2025-12-11-luc-110109.png
Ảnh minh họa

Để thu hút nhà đầu tư chiến lược, Nghị quyết bổ sung 11 dự án thuộc danh mục ưu tiên như: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh khu phức hợp giải trí nghỉ dưỡng; dự án đầu tư cụm y tế chuyên sâu, khu liên hợp thể thao, công viên văn hóa hoặc công viên chuyên đề có quy mô vốn đầu tư từ 6.000 tỷ đồng trở lên...

Báo cáo tiếp thu, giải trình trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đề cập đến nội dung liên quan đến trần thu nhập tăng thêm của TPHCM trong thời gian chưa thực hiện bảng lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW. Trên cơ sở đề nghị của Thành ủy TPHCM, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội về nội dung này.

Tiếp thu ý kiến, Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan rà soát nội dung dự thảo Nghị quyết đảm bảo đồng bộ, không trùng lặp với các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua và các dự thảo luật, nghị quyết khác của Quốc hội dự kiến được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Để tăng cường phân cấp, phân quyền và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm việc triển khai thực hiện Nghị quyết một cách công khai, minh bạch, không để trục lợi chính sách… dự thảo Nghị quyết đã giao HĐND thành phố ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền.

Đối với việc áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt, Chính phủ cho hay, khu thương mại tự do là mô hình mới, tạo đột phá trong thúc đẩy, thu hút đầu tư theo cơ chế một cửa tại chỗ, với các điều kiện sẵn sàng cho hoạt động đầu tư. Do đó, việc áp dụng quy trình, thủ tục đầu tư đặc biệt cho các dự án là cần thiết nhằm giảm bớt thời gian thực hiện.

Đồng thời, thủ tục này cũng cần phải được cho phép áp dụng đối với các khu vực chuyên biệt tại thành phố như khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu chức năng trong khu kinh tế.

“Việc cho phép triển khai các thủ tục này là cam kết mạnh mẽ của nhà nước với các nhà đầu tư, tạo lợi thế cạnh tranh so với khu vực và quốc tế”, Chính phủ nêu rõ.

Luân Dũng
#TPHCM #thu nhập tăng thêm #bảng lương #nghị quyết #quốc hội #đầu tư #chính sách #cơ chế đặc thù

Xem thêm

Cùng chuyên mục