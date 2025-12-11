Quốc hội yêu cầu cải cách mạnh mẽ chế độ tiền lương

TPO - Quốc hội yêu cầu các cơ quan tập trung xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, chuyên nghiệp và đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, gắn với cải cách mạnh mẽ chế độ tiền lương.

Sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong

Chiều 11/12, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán nhà nước.

Nghị quyết nêu rõ, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động rất nhanh, phức tạp, khó lường. Trong nước, đại dịch COVID-19 diễn biến nghiêm trọng ngay đầu nhiệm kỳ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10. Ảnh: QH

Trong bối cảnh đó, cả hệ thống chính trị đã đoàn kết, đổi mới, quyết liệt hành động, các cơ quan đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phối hợp chặt chẽ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đã thực hiện thành công cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy; ban hành và triển khai thực hiện nhiều quyết sách chiến lược, mang tính đột phá, có giá trị dài hạn đối với phát triển đất nước...

Trong thời gian tới, Quốc hội yêu cầu các cơ quan tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cách thức làm việc để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phù hợp với mô hình tổ chức mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Hoàn thiện đồng bộ hệ thống thể chế, pháp luật về tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật theo đúng thời hạn quy định tại các luật, nghị quyết của Quốc hội.

Cùng với đó, các cơ quan cần tập trung xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, chuyên nghiệp và đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, gắn với cải cách mạnh mẽ chế độ tiền lương, đãi ngộ, thu hút nhân tài, có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cần tiếp tục đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tháo gỡ những điểm nghẽn, vướng mắc do quy định của pháp luật, xây dựng đồng bộ thể chế phát triển;

Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát, bảo đảm giám sát đi vào chiều sâu, tập trung vào những vấn đề bức thiết của xã hội; nâng cao chất lượng công tác quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đặc biệt là đối với các mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách quốc gia, các dự án hạ tầng trọng điểm, chính sách an sinh xã hội…

Chủ tịch nước tiếp tục phát huy và thực hiện vai trò người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại, thực hiện nhiệm vụ thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Quốc hội lưu ý Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện hệ thống pháp luật, nghiên cứu những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn để kịp thời đề nghị ban hành văn bản pháp luật điều chỉnh; gắn công tác xây dựng pháp luật với yêu cầu quản lý nhà nước, quản trị xã hội, bảo đảm quy định của luật có tính ổn định, dễ thực hiện, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

“Trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh những vấn đề mới, những chính sách có phạm vi tác động rộng, cần tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trước khi ban hành”, Nghị quyết nêu rõ.