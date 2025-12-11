Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam ở khu vực biên giới Thái Lan – Campuchia

Bình Giang
TPO - Bộ Ngoại giao đã trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan để có đánh giá sát tình hình, chỉ đạo các cơ quan đại diện theo dõi, chủ động trao đổi với cơ quan chức năng sở tại và đầu mối cộng đồng Việt Nam để nắm thông tin và sẵn sàng phương án bảo hộ công dân cần thiết.

Người dân sở tại sơ tán khỏi vùng xung đột ở biên giới Thái Lan - Campuchia

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay (11/12) của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết thông tin về công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở khu vực biên giới Thái Lan – Campuchia trước những diễn biến hiện nay.

Bà cho biết, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia và Thái Lan đã ra khuyến cáo công dân Việt Nam cân nhắc tránh đến những khu vực có diễn biến an ninh phức tạp, có phương án chủ động rời khỏi khu vực này để bảo đảm an toàn về người và tài sản; đề nghị công dân tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn của chính quyền sở tại, giữ liên hệ với cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan và Campuchia.

Theo thông tin mới nhất từ các cơ quan đại diện Việt Nam ở hai nước, hầu hết công dân Việt Nam tại khu vực này đã được sơ tán đến nơi an toàn, cách xa khu vực giao tranh và theo hướng dẫn của chính quyền sở tại.

Trước những diễn biến hiện nay, Bộ Ngoại giao cho biết đã trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan để có đánh giá sát tình hình, chỉ đạo các cơ quan đại diện theo dõi, chủ động trao đổi với cơ quan chức năng sở tại và đầu mối cộng đồng Việt Nam để nắm thông tin và sẵn sàng phương án bảo hộ công dân cần thiết.

Những công dân cần hỗ trợ có thể liên hệ với đường dây nóng của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại hoặc đường dây nóng bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao.

Giao tranh lại nổ ra ở khu vực biên giới tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia trong tuần này, bất chấp thoả thuận ngừng bắn mà hai bên đã ký kết hồi tháng 10.

Tính đến hôm nay đã có ít nhất 19 người thiệt mạng vì xung đột, giới chức hai nước cho biết. Hơn nửa triệu người dân đã phải sơ tán khỏi khu vực biên giới có giao tranh, nơi các máy bay chiến đấu, xe tăng và thiết bị không người lái đang được huy động để tấn công.

Bình Giang
#Xung đột Thái Lan - Campuchia #Bảo hộ công dân #Bộ Ngoại giao

