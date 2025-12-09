Tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia là tài sản vô giá

TPO - Phó Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh tình hữu nghị Campuchia - Việt Nam có tính đặc biệt và là tài sản vô giá, đã khắc sâu vào lịch sử mỗi nước; những thành tựu mỗi nước đạt được là kết quả từ sự vun đắp tình hữu nghị truyền thống và ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau.

Ngày 9/12, tại tỉnh Siem Reap, Campuchia, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Campuchia về Hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn ký Biên bản Thỏa thuận của kỳ họp. Ảnh: VOV.

Trên tinh thần hữu nghị và tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, hai bên trao đổi về kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh, kinh tế - thương mại - đầu tư, văn hóa, du lịch, giáo dục và đào tạo, giao thông vận tải, cũng như phương hướng hợp tác thời gian tới.

Phó Thủ tướng Prak Sokhonn chúc mừng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản do Tổng Bí thư Tô Lâm đứng đầu đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, vị thế, vai trò khu vực và quốc tế ngày càng cao. Ông Prak Sokhonn tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu phát triển đã đề ra, sớm đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số, và đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của Campuchia và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của CPP do Chủ tịch Hun Sen đứng đầu và sự năng động, kiến tạo của Chính phủ, Campuchia sẽ vượt qua mọi thách thức, hiện thực hóa mục tiêu Campuchia trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2050; khẳng định Việt Nam dành ưu tiên cao cho quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Campuchia.

Về quan hệ, hai bên đánh giá cao những phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác, đặc biệt là việc tổ chức thành công Cuộc gặp cấp cao hai Đảng (2/2025); lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên gặp gỡ, trao đổi định hướng quan hệ hợp tác; các cơ chế hợp tác được triển khai và mang lại hiệu quả thực chất, gần đây nhất là Đối thoại chính sách quốc phòng, Giao lưu hữu nghị biên giới, Cuộc gặp giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Campuchia - Lào và Diễn tập cứu hộ cứu nạn.

Hợp tác thương mại - đầu tư chuyển biến tích cực, kim ngạch thương mại song phương đạt 10,4 tỷ USD trong 11 tháng năm 2025. Hợp tác trong các lĩnh vực khác tiếp tục được quan tâm duy trì và đẩy mạnh.

Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: VOV.

Hai bên nhất trí kiên định nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước này gây phương hại cho nước kia; phối hợp chặt chẽ trong quản lý biên giới và ngăn chặn, phòng chống các loại hình tội phạm xuyên biên giới.

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh phát triển và kết nối hạ tầng cơ sở, thương mại biên giới, hiện đại hóa quy trình, thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư, hoạt động hiệu quả ở mỗi nước; tăng cường kết nối giao thông, trao đổi hàng hóa; đẩy mạnh hợp tác về du lịch, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân...

Kết thúc kỳ họp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn thay mặt Chính phủ hai nước ký Biên bản Thỏa thuận của Kỳ họp. Hai bên nhất trí tổ chức Kỳ họp lần thứ 22 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Campuchia ở Việt Nam vào thời điểm phù hợp trong năm 2026.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến công tác, ngày 8/12, Bộ trưởng Lê Hoài Trung có cuộc gặp Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh mong muốn đưa quan hệ hợp tác hai nước lên tầm cao mới; tạo đột phá về hợp tác kinh tế, trong đó chú trọng thúc đẩy kết nối giao thông vận tải hai nước; tăng cường phối hợp quản lý tốt đường biên giới đất liền và phòng, chống các loại hình tội phạm xuyên biên giới. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng cảm ơn Chính phủ Campuchia đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia được sinh sống, lao động, học tập và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia.

Về tình hình căng thẳng giữa Thái Lan - Campuchia, nhất là mấy ngày gần đây, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn quan tâm, theo sát tình hình, kêu gọi hai bên kiềm chế, giảm căng thẳng, đối thoại và tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau và tuân thủ thỏa thuận hòa bình. Việt Nam luôn coi trọng và ủng hộ nỗ lực giải quyết mọi bất đồng bằng biện pháp hòa bình, tìm giải pháp ổn định lâu dài, vì lợi ích của người dân Campuchia, Thái Lan và vì đoàn kết ASEAN, vì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.