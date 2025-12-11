Liên tiếp phát hiện trăn đất bò vào vườn nhà dân

TPO - Liên tiếp phát hiện 3 cá thể trăn quý hiếm bò lạc vào vườn nhà dân ở Hà Tĩnh. Hiện ngành chức năng đã phối hợp tiếp nhận, bàn giao để thả về môi trường tự nhiên.

Kiểm lâm tiếp nhận con trăn tại nhà ông Minh ở xã Kỳ Khang, sáng 11/12.

Chiều 11/12, Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa tiếp nhận 3 cá thể trăn đất với tổng trọng lượng gần 50 kg do người dân giao nộp để tái thả về môi trường tự nhiên.

Theo đó, trong lúc làm vườn, ông Trần Đức Minh (trú thôn Tiến Thành, xã Kỳ Khang), bất ngờ phát hiện 1 cá thể trăn đất có trọng lượng 37kg bò lạc vào khu vực vườn nhà.

Xác định đây là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, gia đình ông Minh đã thông báo với chính quyền địa phương để bàn giao cho cơ quan chức năng.

Con trăn được gia đình ông Minh nhốt vào lồng sắt.

Nhận được thông tin, Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh đã phối hợp các đơn vị liên quan và gia đình tổ chức bàn giao các cá thể trăn đất cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Trước đó, cũng trong lúc đang làm vườn, ông Nguyễn Văn Thuyết (trú tại thôn Tân Thành, xã Đức Đồng, tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện 2 cá thể trăn đất quý hiếm. Sau đó, ông đã chủ động bàn giao cho Hạt Kiểm lâm Đức Thọ để xử lý theo quy định.

Cá thể trăn quý hiếm bò lạc vào vườn nhà dân.

Được biết, 2 cá thể trăn đất được ông Thuyết bàn giao cho Hạt kiểm lâm Đức Thọ có tổng trọng lượng 11 kg. Đây là loài thuộc nhóm IIB theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT thuộc danh mục động vật nguy cấp, cần được bảo vệ.