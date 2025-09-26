Trăn đất và rắn hổ mang 'ghé thăm' nhà một người dân ở Hà Tĩnh

TPO - Người đàn ông ở Hà Tĩnh đã bắt một cá thể trăn đất và rắn hổ mang một mắt kính khi bò vào nhà để bàn giao cho đại diện Vườn Quốc gia Vũ Quang nhằm thả về môi trường tự nhiên.

Vườn Quốc gia Vũ Quang cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể trăn đất và một cá thể rắn hổ mang một mắt kính do người dân bàn giao để thả về môi trường tự nhiên.

Cá thể trăn được người dân bắt khi bò vào nhà.

Trước đó, vào tối 24/9 trong lúc đang ở sân nhà, anh Trần Văn Nam, trú tại thôn Kim Sơn, xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một cá thể trăn đất bò vào nhà. Lúc này anh Nam đã kịp thời bắt giữ và thông báo cho chính quyền địa phương.

Đến sáng hôm sau, khi chuẩn bị lấy ô tô đi làm, anh tiếp tục phát hiện một cá thể rắn hổ mang một mắt kính dưới gầm xe và cũng nhanh chóng bắt giữ, bàn giao cho Công an xã Toàn Lưu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Toàn Lưu đã phối hợp với Kiểm lâm địa bàn và đại diện Vườn Quốc gia Vũ Quang đến lập biên bản tiếp nhận động vật theo đúng quy định pháp luật.

Hiện hai cá thể động vật đang được cán bộ chuyên môn của Vườn Quốc gia Vũ Quang theo dõi sức khỏe, chăm sóc trong môi trường phù hợp.

Sau khi đảm bảo điều kiện an toàn, các cá thể sẽ được thả về môi trường tự nhiên, góp phần vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực.

Hai cá thể động vật quý hiếm được bàn giao cho lực lượng chức năng (Ảnh: Công an cung cấp).

Rắn hổ mang một mắt kính hay còn được gọi là rắn hổ đất, rắn hổ mang mắt đơn, rắn hổ phì, rắn hổ sáp là 1 loài rắn thuộc họ Elapidae, phân bố rộng từ Trung Á đến Nam Á.

Còn trăn đất có tên khoa học Python molurus, được xếp vào nhóm IIB (động vật rừng nguy cấp, quý hiếm). Loài trăn đất có kích thước lớn nhất trong tất cả các loài trăn đã được phát hiện ở Việt Nam với chiều dài trung bình từ 4 – 6m (dài nhất là 8m), trọng lượng hơn 100kg.