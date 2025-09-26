Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Trăn đất và rắn hổ mang 'ghé thăm' nhà một người dân ở Hà Tĩnh

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người đàn ông ở Hà Tĩnh đã bắt một cá thể trăn đất và rắn hổ mang một mắt kính khi bò vào nhà để bàn giao cho đại diện Vườn Quốc gia Vũ Quang nhằm thả về môi trường tự nhiên.

Vườn Quốc gia Vũ Quang cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể trăn đất và một cá thể rắn hổ mang một mắt kính do người dân bàn giao để thả về môi trường tự nhiên.

550866988-1099365722406622-5675938952110582508-n-2.jpg
Cá thể trăn được người dân bắt khi bò vào nhà.

Trước đó, vào tối 24/9 trong lúc đang ở sân nhà, anh Trần Văn Nam, trú tại thôn Kim Sơn, xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một cá thể trăn đất bò vào nhà. Lúc này anh Nam đã kịp thời bắt giữ và thông báo cho chính quyền địa phương.

Đến sáng hôm sau, khi chuẩn bị lấy ô tô đi làm, anh tiếp tục phát hiện một cá thể rắn hổ mang một mắt kính dưới gầm xe và cũng nhanh chóng bắt giữ, bàn giao cho Công an xã Toàn Lưu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Toàn Lưu đã phối hợp với Kiểm lâm địa bàn và đại diện Vườn Quốc gia Vũ Quang đến lập biên bản tiếp nhận động vật theo đúng quy định pháp luật.

Hiện hai cá thể động vật đang được cán bộ chuyên môn của Vườn Quốc gia Vũ Quang theo dõi sức khỏe, chăm sóc trong môi trường phù hợp.

Sau khi đảm bảo điều kiện an toàn, các cá thể sẽ được thả về môi trường tự nhiên, góp phần vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực.

553207282-1099246285751899-5708843075828390463-n.jpg
Hai cá thể động vật quý hiếm được bàn giao cho lực lượng chức năng (Ảnh: Công an cung cấp).

Rắn hổ mang một mắt kính hay còn được gọi là rắn hổ đất, rắn hổ mang mắt đơn, rắn hổ phì, rắn hổ sáp là 1 loài rắn thuộc họ Elapidae, phân bố rộng từ Trung Á đến Nam Á.

Còn trăn đất có tên khoa học Python molurus, được xếp vào nhóm IIB (động vật rừng nguy cấp, quý hiếm). Loài trăn đất có kích thước lớn nhất trong tất cả các loài trăn đã được phát hiện ở Việt Nam với chiều dài trung bình từ 4 – 6m (dài nhất là 8m), trọng lượng hơn 100kg.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #giao nộp #Trăn quý hiếm và rắn hổ mang bò vào nhà một người dân #trăn quý hiếm #rắn hổ mang #bò vào nhà dân

Xem thêm

Cùng chuyên mục