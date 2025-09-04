Người dân TPHCM tự nguyện giao nộp vượn má vàng quý hiếm

TPO - Trong vòng chưa đầy hai tuần qua, Hạt Kiểm lâm Củ Chi (Chi cục Kiểm lâm TP.HCM) đã tiếp nhận hai cá thể vượn má vàng (Nomascus gabriellae) - loài nằm trong nhóm IB nguy cấp, quý hiếm, được người dân xã Củ Chi tự nguyện bàn giao.

Ngày 4/9, thông tin từ Hạt kiểm lâm Củ Chi cho biết đơn vị đã tiếp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng và thả về môi trường tự nhiên một con vượn má vàng do ông N.M.T. (ngụ xã Củ Chi) tự nguyện chuyển giao.

Cá thể vượn má vàng được người dân giao nộp kiểm lâm

Vượn má vàng trên nặng khoảng 3kg, tên khoa học là Nomascus gabriellae, thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm theo quy định tại thông tư số 27/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo ông N.M.T., con vượn trên ông được bạn tặng lúc vượn còn nhỏ. Ông T. cho biết lúc tiếp nhận, vượn có lông màu đen, sau thời gian nuôi lớn lông vượn chuyển sang màu vàng như bây giờ.

Theo Hạt Kiểm lâm Củ Chi, cá thể vượn đã được chăm sóc kỹ lưỡng trước khi thả lại khu rừng – thể hiện tinh thần bảo tồn và cộng đồng trách nhiệm đang được lan tỏa mạnh tại địa phương.