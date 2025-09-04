Người dân TPHCM tự nguyện giao nộp vượn má vàng quý hiếm

Ngày 4/9, thông tin từ Hạt kiểm lâm Củ Chi cho biết đơn vị đã tiếp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng và thả về môi trường tự nhiên một con vượn má vàng do ông N.M.T. (ngụ xã Củ Chi) tự nguyện chuyển giao.
Vượn má vàng trên nặng khoảng 3kg, tên khoa học là Nomascus gabriellae, thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm theo quy định tại thông tư số 27/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Theo ông N.M.T., con vượn trên ông được bạn tặng lúc vượn còn nhỏ. Ông T. cho biết lúc tiếp nhận, vượn có lông màu đen, sau thời gian nuôi lớn lông vượn chuyển sang màu vàng như bây giờ.
Theo Hạt Kiểm lâm Củ Chi, cá thể vượn đã được chăm sóc kỹ lưỡng trước khi thả lại khu rừng – thể hiện tinh thần bảo tồn và cộng đồng trách nhiệm đang được lan tỏa mạnh tại địa phương.
Người dân liên tiếp giao nộp động vật quý hiếm.
Ngày 29/8, Chi cục Kiểm lâm TPHCM cho biết, cơ quan này vừa tiếp nhận con công Ấn Độ (tên khoa học Pavo cristatus), giống đực, nặng khoảng 4,3kg, trong tình trạng khỏe mạnh. Đây là loài thuộc phụ lục III Công ước CITES về buôn bán động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Con chim này bay lạc vào tầng 6 của một chung cư ở phường Tân Hưng, TPHCM. Người bảo vệ sau đó đã bàn giao cho kiểm lâm thành phố.
Ngày 20/8, người dân Củ Chi bàn giao vượn má vàng, khỉ đuôi dài và khỉ đuôi lợn.
Ngày 14/8, người dân quận 12 phát hiện gà lôi trắng và giao cho kiểm lâm...