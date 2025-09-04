Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ô tô tông xe máy, hai người nhập viện

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 4/9, một vụ va chạm giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Phan Văn Hớn (xã Bà Điểm, TPHCM) khiến hai người lớn tuổi bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, cách Ngã tư Bà Điểm khoảng 400 m, một ô tô mang biển số 51K-280.60 đã va chạm với xe máy biển số 59P3-241.05 do hai người lớn tuổi điều khiển.

img-5186.jpg
Hiện trường vụ tai nạn


Cú va chạm mạnh làm hai nạn nhân ngã xuống đường, bị thương nặng. Chiếc xe ô tô phần đầu hư hỏng nặng, phía đuôi xe đè lên xe máy, kính sau vỡ tung toé

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng và y tế nhanh chóng có mặt để sơ cứu và đưa các nạn nhân đến bệnh viện.
Cảnh sát giao thông đã phong tỏa một phần tuyến đường để phục vụ công tác điều tra, đồng thời phân luồng phương tiện qua khu vực.

Vụ việc khiến giao thông trên đường Phan Văn Hớn đoạn gần Ngã tư Bà Điểm ùn ứ trong nhiều giờ.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân.

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
#tai nạn giao thông chết người #Tai nạn #Cảnh sát giao thông #TPHCM #Xe máy #Ô tô #Tắc đường

Xem thêm

Cùng chuyên mục