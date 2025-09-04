Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Tình hình sức khỏe của nạn nhân 25 tuổi trong vụ sập cần cẩu ở công trường Vành đai 3

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
TPO - Sáng 4/9, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức xác nhận một nam công nhân 25 tuổi - nạn nhân trong vụ sập cần cẩu tại dự án đường Vành đai 3 TPHCM đang được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 3/9, tại vị trí trụ T300 - T301, gói thầu XL5 (đoạn qua phường Long Bình, TPHCM), một cần cẩu bất ngờ đổ sập trong quá trình tháo lắp để di chuyển, được cho là do đứt cáp.

img-5179.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Theo Ban Giao thông (chủ đầu tư), sự cố khiến hai công nhân thuộc đơn vị cho thuê cẩu gặp nạn. Một người đàn ông 46 tuổi tử vong tại chỗ. Người còn lại, 25 tuổi, được lực lượng cấp cứu 115 đưa đi trong tình trạng chấn thương nặng ở đầu, ngực và bụng.

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị gãy xương mắt cá, xuất huyết nội tạng và sốc mất máu, phải phẫu thuật ngay trong đêm. Đến sáng 4/9, ca mổ vẫn đang tiếp tục.

Gói thầu XL5 do liên danh nhiều đơn vị thi công, trong đó khu vực xảy ra tai nạn do Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng HJC phụ trách.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
