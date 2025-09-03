Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Chở con đi tìm nhà trọ nhập học, 2 mẹ con bị cuốn vào gầm xe tải tử vong

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
TPO - Điều tra ban đầu cho biết, hai nạn nhân là mẹ con. Người mẹ đang chở con gái sinh năm 2006 — vừa đậu đại học — đi tìm nhà trọ để nhập học thì gặp nạn.

Trưa 3/9, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường Dương Thị Mười (phường Trung Mỹ Tây, TPHCM) khiến hai mẹ con đi xe máy tử vong tại chỗ, giao thông ùn tắc nhiều giờ liền.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, xe tải mang biển số 89H-024.51 lưu thông trên đường Dương Thị Mười, hướng từ Nguyễn Ảnh Thủ đi giao lộ Tô Ký. Khi đến đoạn gần giao với đường Trương Thị Hoa, phương tiện này bất ngờ va chạm với một xe máy.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy cùng hai nạn nhân bị cuốn vào gầm xe tải, tử vong tại chỗ.

Điều tra ban đầu cho biết, hai nạn nhân là mẹ con. Người mẹ sinh năm 1979, đang chở con gái sinh năm 2006 — vừa đậu đại học — đi tìm nhà trọ để nhập học thì gặp nạn.

Đến hơn 12 giờ, lực lượng chức năng phường Trung Mỹ Tây phối hợp với Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân. Do xảy ra vào giờ cao điểm, giao thông trên đường Dương Thị Mười bị ùn tắc nghiêm trọng.

Hiện cảnh sát đang trích xuất camera an ninh, tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

