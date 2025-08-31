Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Người điều khiển xe máy tử vong dưới gầm xe tải

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người đàn ông khoảng 40 tuổi đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa (xã Xuân Thới Sơn, TPHCM) thì bất ngờ ngã xuống đường và bị xe tải chạy phía sau cán qua người, tử vong tại chỗ.

Ngày 31/8, Công an TPHCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong tại chỗ

Thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, ông T.V.T (SN 1973, quê An Giang) điều khiển xe máy biển số 67K1-436.28, lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa hướng từ ngã ba Giồng về cầu Lớn.

img-5161.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến đoạn giao với đường Phan Văn Hớn, xe máy bất ngờ loạng choạng khiến ông T. ngã xuống đường.

Đúng lúc này, một xe tải chạy cùng chiều phía sau không kịp xử lý đã cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Vụ việc khiến giao thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Bứa ùn ứ nhiều giờ.

Đến hơn 9h cùng ngày, lực lượng chức năng xã Xuân Thới Sơn phối hợp CSGT Công an TPHCM mới xử lý xong hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
#Tai nạn #Tai nạn giao thông #Tử vong #TPHCM #CSGT TPHCM #XUân Thới Sơn #Người đàn ông #Điều tra #Công an

Xem thêm

Cùng chuyên mục