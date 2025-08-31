Người điều khiển xe máy tử vong dưới gầm xe tải

TPO - Người đàn ông khoảng 40 tuổi đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa (xã Xuân Thới Sơn, TPHCM) thì bất ngờ ngã xuống đường và bị xe tải chạy phía sau cán qua người, tử vong tại chỗ.

Ngày 31/8, Công an TPHCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong tại chỗ

Thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, ông T.V.T (SN 1973, quê An Giang) điều khiển xe máy biển số 67K1-436.28, lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa hướng từ ngã ba Giồng về cầu Lớn.



Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến đoạn giao với đường Phan Văn Hớn, xe máy bất ngờ loạng choạng khiến ông T. ngã xuống đường.

Đúng lúc này, một xe tải chạy cùng chiều phía sau không kịp xử lý đã cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Vụ việc khiến giao thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Bứa ùn ứ nhiều giờ.

Đến hơn 9h cùng ngày, lực lượng chức năng xã Xuân Thới Sơn phối hợp CSGT Công an TPHCM mới xử lý xong hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.