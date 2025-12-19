Dây điện tại trạm biến thế 'biến mất', cả xóm mất điện

Ngày 19/12, người dân tại khu phố 2, phường An Phú, TPHCM cho biết, trên địa bàn bị mất điện đột xuất, ảnh hưởng đến sinh hoạt của họ. Sáng nay, nhân viên điện lực đang đến để khắc phục, giúp người dân sớm có điện trở lại.

Sở dĩ khu vực bị mất điện do dây điện tại trạm biến thế bị cắt trộm. Theo phản ánh của người dân, gần đây, tình trạng cắt trộm dây điện liên tục xảy ra, khiến họ lo lắng, bất an.

Dây điện Trạm biến thế bị cắt trộm

Việc dây điện bị cắt trộm đã làm gián đoạn sản xuất của các cơ sở; nhà dân, nhà trọ mất điện, sinh hoạt đảo lộn. Người dân mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng trộm cắp dây điện, nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho khu vực.

Nhân viên điện lực đến khắc phục đường dây bị mất trộm

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an phường An Phú cho biết, đơn vị này đã nắm thông tin, lực lượng chức năng đang trích xuất camera an ninh, vào cuộc truy xét thủ phạm để xử lý. Đồng thời, công an địa phương sẽ tăng cường tuần tra, nhất là ban đêm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.