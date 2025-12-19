Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Dây điện tại trạm biến thế 'biến mất', cả xóm mất điện

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dây điện trạm biến thế bị cắt trộm, gây mất điện trên địa bàn phường An Phú (TPHCM).

Ngày 19/12, người dân tại khu phố 2, phường An Phú, TPHCM cho biết, trên địa bàn bị mất điện đột xuất, ảnh hưởng đến sinh hoạt của họ. Sáng nay, nhân viên điện lực đang đến để khắc phục, giúp người dân sớm có điện trở lại.

Sở dĩ khu vực bị mất điện do dây điện tại trạm biến thế bị cắt trộm. Theo phản ánh của người dân, gần đây, tình trạng cắt trộm dây điện liên tục xảy ra, khiến họ lo lắng, bất an.

tp-dien-2.jpg
tp-dien.jpg
Dây điện Trạm biến thế bị cắt trộm

Việc dây điện bị cắt trộm đã làm gián đoạn sản xuất của các cơ sở; nhà dân, nhà trọ mất điện, sinh hoạt đảo lộn. Người dân mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng trộm cắp dây điện, nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho khu vực.

tp-dien-1.jpg
tp-dien-0.jpg
Nhân viên điện lực đến khắc phục đường dây bị mất trộm

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an phường An Phú cho biết, đơn vị này đã nắm thông tin, lực lượng chức năng đang trích xuất camera an ninh, vào cuộc truy xét thủ phạm để xử lý. Đồng thời, công an địa phương sẽ tăng cường tuần tra, nhất là ban đêm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Hương Chi
#trộm cắp #trạm biến thế #mất điện #An Phú #TPHCM #điện lực #an ninh

Xem thêm

Cùng chuyên mục