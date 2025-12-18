Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Em gái cấu kết người ngoài trộm tiền, vàng của chị ruột

Hữu Huy - Trí Viễn
TPO - Công an xã Rạch Kiến (tỉnh Tây Ninh) vừa điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản giá trị lớn gồm tiền mặt và vàng cất trong két sắt nhà dân. Đáng chú ý, một trong hai nghi phạm là em ruột của bị hại, cấu kết với người bên ngoài để chiếm đoạt tài sản của chị.

Ngày 18/12, Công an xã Rạch Kiến (tỉnh Tây Ninh) cho biết đã điều tra, bắt giữ hai đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp tài sản có giá trị đặc biệt lớn xảy ra trên địa bàn, đồng thời thu hồi phần lớn tang vật để trả lại cho bị hại.

Thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 13/12, chị N.T.T.H. (41 tuổi, ngụ ấp Minh Thiện, xã Rạch Kiến) trình báo việc bị kẻ gian đột nhập phòng ngủ, phá két sắt lấy đi nhiều cọc tiền mặt và vàng. Tổng giá trị tài sản bị mất ước tính hơn 800 triệu đồng.

Các đối tượng cạy két sắt và lấy trộm lượng lớn tiền mặt cùng vàng. Ảnh: Công an cung cấp

Nhận được tin báo, Công an xã Rạch Kiến lập tức bảo vệ hiện trường, ghi nhận dấu vết, lấy lời khai của bị hại và những người liên quan. Nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng, tài sản bị chiếm đoạt có giá trị lớn, thủ đoạn mở két sắt tinh vi, Công an xã đã báo cáo Công an tỉnh, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra.

Quá trình rà soát cho thấy nhiều dấu hiệu bất thường từ các mối quan hệ thân quen của gia đình bị hại. Từ hướng điều tra “nội bộ”, công an đã khoanh vùng và triệu tập Nguyễn Thị Thảo Lan (31 tuổi, em ruột chị H.) cùng Phạm Hồng Yến (31 tuổi, cùng ngụ xã Rạch Kiến) để làm việc.

Hai đối tượng cùng số tang vật trong vụ trộm. Ảnh: Công an cung cấp

Qua đấu tranh, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi cấu kết trộm tiền và vàng trong két sắt, đồng thời tự nguyện giao nộp tang vật.

Công an xã Rạch Kiến cho biết đã thu hồi phần lớn tài sản bị chiếm đoạt, lập hồ sơ, biên bản theo quy định pháp luật và tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng để khởi tố hai đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Hữu Huy - Trí Viễn
#Tây Ninh #trộm cắp #vàng #tài sản #bắt giữ

