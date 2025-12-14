Trộm ô tô để đưa đón bạn gái

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Đột nhập nhà dân trộm tiền và ô tô, một thanh niên ở Quảng Trị đã sử dụng chính chiếc xe trộm được để chở bạn gái về nhà. Đáng chú ý, đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù về cùng tội danh chưa đầy 3 tháng.

Ngày 14/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Hoàng (SN 2005, trú tổ dân phố Đồng Dương, phường Đồng Hới) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định đối với Hoàng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 8/12/2025, Hoàng đột nhập vào nhà một người dân trên địa bàn phường Đồng Hới, lấy trộm số tiền 900.000 đồng cùng một ô tô hiệu Toyota Yaris.

Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, đối tượng điều khiển chiếc ô tô vừa chiếm đoạt đến một quán nhậu để chở bạn gái về nhà.

Cơ quan công an xác định, trước đó Lê Văn Hoàng vừa chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản vào ngày 1/9/2025, nhưng không tu dưỡng mà tiếp tục tái phạm.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

