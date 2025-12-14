Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chủ nhà hàng tổ chức đường dây mại dâm cao cấp phục vụ khách nước ngoài

Tân Châu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Kim Tae Hyung và Cha Jin Young mở Nhà hàng Gallery, thuê hàng chục nhân viên nữ để phục vụ khách nước ngoài và bán dâm với giá 3-4 triệu đồng mỗi lượt.

TAND TPHCM cho biết, đơn vị này đang thụ lý vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Môi giới mại dâm" và "Đưa hối lộ" do Bùi Thị Phương Dung, Bùi Duy Hà, Kim Tae Hyung, Cha Jin Young, Lee Hyun Jun, Nguyễn Thị Ngọc Loan, Lê Tấn Thanh thực hiện.

Toàn bộ hồ sơ vụ án do Viện KSND TPHCM chuyển sang, hiện TAND TPHCM đang lên lịch để đưa vụ án ra xét xử.

Trong vụ án này, Viện KSND TPHCM đã truy tố Kim Tae Hyung (48 tuổi) và Cha Jin Young (50 tuổi, cùng quốc tịch Hàn Quốc) về 2 tội "Môi giới mại dâm” và “Đưa hối lộ”.

Các bị can Bùi Thị Phương Dung (36 tuổi, quê Hải Phòng) và Bùi Duy Hà (41 tuổi, ngụ TPHCM) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 3 bị can còn lại bị truy tố về tội “Môi giới mại dâm”.

Theo cáo trạng, Nhà hàng Gallery (phường Bến Thành, TPHCM) do Cha Jin Young và Kim Tae Hyung làm chủ. Để tăng doanh thu, Kim Tae Hyung và Cha Jin Young để Lee Hyun Jun (27 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) và Nguyễn Thị Ngọc Loan (36 tuổi, quản lý) cho nhân viên bán dâm cho khách, chủ yếu là người Hàn Quốc.

Kim Tae Hyung và Cha Jin Young quy ước số tiền khách mua dâm sẽ được ghi trong hóa đơn dưới mục “Green Jacket 17” với giá 3,8 triệu đồng/người/đêm; còn tiền thuê khách sạn sẽ được ghi thành “Combo hải sản lớn” với giá 1 triệu đồng.

Ngày 19/7/2023, Lee Hyun Jun yêu cầu Loan sắp xếp 2 nhân viên bán dâm cho 2 người đàn ông Hàn Quốc với giá 7,6 triệu đồng. Loan liên hệ Lê Tấn Thanh (44 tuổi) để đặt phòng khách sạn trên địa bàn phường Bến Nghé.

Khi các cặp đôi đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị công an phát hiện, lập biên bản và mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Kim Tae Hyung và Cha Jin Young khai Nhà hàng Gallery đã đi vào hoạt động nhưng còn thiếu một số giấy tờ, lo sợ bị kiểm tra và đình chỉ, Cha Jin Young quen biết Bùi Thị Phương Dung (có chồng là người Hàn Quốc) nên nhờ Dung ‘giúp đỡ’.

Bùi Thị Phương Dung và Bùi Duy Hà đưa ra nhiều thông tin gian dối, cam kết có thể ‘chạy’ để nhà hàng không bị lực lượng chức năng kiểm tra. Kim Tae Hyung và Cha Jin Young đưa cho Dung 840 triệu đồng. Dung chuyển cho Hà 441 triệu đồng và trả công 30 triệu đồng để Hà đưa tiền ‘hối lộ’ cho các cán bộ kiểm tra.

Tuy nhiên, cả Dung và Hà đều không có khả năng tác động đến bất kỳ cơ quan chức năng nào như đã hứa. Số tiền nhận từ các bị hại đã bị các bị can chiếm đoạt.

Tân Châu
