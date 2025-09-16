TPHCM: Bắt nhóm người nước ngoài điều hành nhà hàng chứa mại dâm

TPO - Tối 16/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM thông tin vừa triệt phá nhóm người nước ngoài điều hành nhà hàng KTV Richy 7 (quận 7 cũ) do hoạt động mại dâm trá hình và buôn bán khí cười (N2O).

Qua nắm tình hình, Công an TPHCM xác định chủ nhà hàng KTV Richy 7 (số 7, đường số 5, KDC Him Lam, phường Tân Hưng) là người Đài Loan đã tuyển nhiều tiếp viên nữ ngoại hình bắt mắt, sẵn sàng bán dâm khi khách có yêu cầu.

Nhà hàng KTV Richy 7 bị Công an TPHCM triệt phá

Để đối phó lực lượng chức năng, chủ nhà hàng và Tổng quản lý đưa ra nhiều thủ đoạn như: không cho tiếp viên đi cùng khách, thay đổi liên tục thời gian và địa điểm bán dâm, không tiếp khách người Việt mà chỉ phục vụ khách nước ngoài… Giá bán dâm dao động từ 5 đến 8 triệu đồng/lượt.

Trước đó ngày 27/6, PC02 tiến hành triệt phá, bắt giữ Chen Ci Fu (quốc tịch Đài Loan, chủ nhà hàng), Chen Hung Kai (quốc tịch Đài Loan, tổng quản lý), cùng Nguyễn Thị Thúy Phượng và Nguyễn Thị Thúy Kiều (các “má mì”) để điều tra về tội Môi giới mại dâm.

Khám xét hiện trường, công an thu giữ nhiều bình khí cười. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 756 bình N2O, cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng tại nhà hàng. Tổng số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam Chen Ci Fu và Vũ Thị Loan (tổng quản lý kinh doanh khí N2O cho nhà hàng) về tội Buôn bán hàng cấm.

Các đối tượng cầm đầu và liên quan vụ án bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam

Công an TP.HCM khẳng định sẽ kiên quyết xử lý các ổ nhóm người nước ngoài lợi dụng địa bàn thành phố để tổ chức tệ nạn, thu lợi bất chính, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và môi trường văn hóa lành mạnh.