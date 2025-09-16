Ô tô đâm liên hoàn xe máy, tông gãy trụ điện khiến 3 người bị thương

TPO - Ngày 16/9, một vụ tai nạn liên hoàn giữa ô tô và 2 xe máy xảy ra trên đường Trường Chinh (phường Tân Bình, TP.HCM) khiến 3 người bị thương và nhiều tài sản hư hỏng.

Khoảng 9h30 cùng ngày, ô tô 7 chỗ biển số 51D-002.99 lưu thông hướng từ ngã tư Bảy Hiền đi Cộng Hòa. Khi đến gần giao lộ Hoàng Hoa Thám, xe bất ngờ mất lái, tông vào một xe máy chạy cùng chiều khiến xe máy văng xa gần chục mét.

Ô tô 7 chỗ biến dạng hoàn toàn sau tai nạn

Sau cú va chạm, ô tô tiếp tục húc đổ hơn 10 m dải phân cách bằng thép, lao lên vỉa hè, đâm thêm một xe máy khác rồi tông gãy trụ điện. Phương tiện chỉ dừng lại khi phần đầu biến dạng hoàn toàn.

Tai nạn khiến một người đàn ông điều khiển xe máy và hai người trên ô tô bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Mỹ Đức. Trong đó, nạn nhân đi xe máy bị chấn thương nặng, mất nhiều máu.

Tại hiện trường, đầu xe ô tô 7 chỗ bị biến dạng hoàn toàn, nhiều đoạn dải phân cách nằm vương vãi trên đường...

Clip ghi lại hiện trường

Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng phường Tân Bình phối hợp CSGT TP.HCM đã phong tỏa hiện trường, trích xuất camera và điều tra nguyên nhân vụ việc.