Công an TPHCM tạm giữ khẩn cấp tài xế đánh cụ ông giữa đường

Pháp luật

Nguyễn Dũng
TPO - Trên cơ sở chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Nguyễn Lâm Minh Tuấn - người đã đánh cụ ông giữa đường phố gây xôn xao dư luận để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Tối 15/9, Công an TPHCM đã thông tin về vụ va chạm giao thông dẫn đến hành vi gây rối trật tự công cộng, gây bức xúc dư luận sau khi clip vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội. Vụ việc diễn ra giữa giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn).

img-5349.jpg
Ông Tuấn tại cơ quan công an

Theo đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 12/9, ông Nguyễn Lâm Minh Tuấn (SN 1986) điều khiển ô tô lưu thông đến giao lộ trên thì xảy ra va chạm với xe máy do cụ ông Đ.K.T. (SN 1953) điều khiển.
Sau va chạm, Tuấn xuống xe, dùng tay đánh nhiều lần vào vùng đầu cụ T. giữa nơi đông người. Sự việc chỉ dừng lại khi có người dân can ngăn. Sau khi hành hung, ông Tuấn lên xe rời khỏi hiện trường.

Công an phường Sài Gòn đã nhanh chóng xác minh, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự mời các bên liên quan làm việc, lập hồ sơ vụ việc.

Trên cơ sở chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Nguyễn Lâm Minh Tuấn để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Công an TPHCM khẳng định mọi hành vi hành hung, gây rối tại nơi công cộng, đặc biệt ở các tuyến giao thông, đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Người dân khi tham gia giao thông, nếu xảy ra va chạm cần giữ bình tĩnh, giải quyết theo đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra hành vi quá khích, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Ngành chức năng cũng đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, đồng thời phối hợp cung cấp thông tin, chứng cứ khi chứng kiến vụ việc vi phạm để xử lý kịp thời, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Nguyễn Dũng
