Cháy nhà 5 tầng kèm nhiều tiếng nổ ở TPHCM, cả hẻm náo loạn

TPO - Chiều 15/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng 5 ngôi nhà trong hẻm 110 đường số 30, phường An Nhơn (quận Gò Vấp cũ), khiến cả khu dân cư náo loạn.

Khoảng 14h cùng ngày, người dân nghe nhiều tiếng nổ, kèm theo cột khói bốc cao từ phía sau tầng 5 của ngôi nhà. Người trong nhà lập tức hô hoán, nhiều người dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường

"Lúc phát hiện cháy, đám cháy lớn cùng nhiều tiếng nổ khiến việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn”, một nhân chứng tại hiện trường cho biết.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường và nhanh chóng khống chế được đám cháy, không để lan rộng.

Ghi nhận tại chỗ, phần phía sau tầng 5 bị ám khói đen, hư hỏng ba cửa gỗ cùng nhiều vật dụng.

Theo nguồn tin ban đầu, nguyên nhân cháy được xác định là do chập điện. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.