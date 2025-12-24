Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Bóc gỡ đường dây 'chạy án' cho đối tượng trong vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Hoài Văn
TPO - Công an thành phố Đà Nẵng đã phát lộ đường dây 'chạy án' hơn 1 tỷ đồng liên quan vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng.

Ngày 24/12, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, quá trình điều tra vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố triệt phá thành công chuyên án đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đã bắt giữ, khởi tố 5 đối tượng liên quan.

khoi-to-1475.jpg
Công an bắt giữ, khởi tố 5 đối tượng. Ảnh CA

Cụ thể, CQĐT khởi tố bị can Đàm Hồng Hùng (trú tại TP.HCM), về tội danh "Đưa hối lộ"; Nguyễn Tá Hiến (trú tại TP.HCM), Lưu Trần Hiến (trú tại tỉnh Hà Tĩnh), Hoàng Văn Dũng (trú tại TP. Đà Nẵng) cùng về tội danh "Môi giới hối lộ" và Trần Thế Anh (trú tại TP. Đà Nẵng) về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã cùng nhau cấu kết, chi hơn 1 tỷ đồng để “chạy án” cho một đối tượng bị khởi tố trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng mà Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đang thụ lý, tuy nhiên đã bị Trần Thế Anh lợi dụng, đưa ra thông tin gian dối về việc có nhiều mối quan hệ có thể “can thiệp”, “tác động” Cơ quan điều tra giải quyết vụ án theo hướng có lợi cho bị can để nhận tiền rồi chiếm đoạt.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế lập chuyên án đấu tranh, sử dụng khéo léo, linh hoạt nhiều biện pháp nghiệp vụ để xác minh.

Ngày 23/12, Ban chuyên án đã quyết định phá án, bắt giữ các đối tượng cùng số tang vật trên, thu giữ đầy đủ tài liệu, tang vật, chứng minh cho hành vi vi phạm của các đối tượng. Trước các bằng chứng thuyết phục các đối tượng cúi đầu nhận tội.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đang mở rộng điều tra để xử lý nghiêm trách nhiệm của các cá nhân khác có liên quan.

Hoài Văn
