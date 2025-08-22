Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khởi tố 4 nhân viên ngân hàng tiếp tay đường dây lừa đảo, rửa tiền hơn 30.000 tỷ đồng

Nguyễn Thành
TPO - Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 4 đối tượng là nhân viên các ngân hàng để tiếp tục điều tra mở rộng liên quan đến vụ án lừa đảo, rửa tiền với quy mô hơn 30.000 tỷ đồng.

Ngày 22/8, liên quan đến đường dây rửa tiền hơn 30.000 tỷ đồng, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố 4 bị can là nhân viên các ngân hàng, có hành vi tiếp tay cho đường dây tội phạm này. Trong đó 3 đối tượng bị bắt tạm giam, 1 đối tượng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cụ thể, 3 đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Đàm Hồng Hiểu (là nhân viên ngân hàng MBV, trước đây là Oceanbank), Phan Thị Nguyên Thảo (là nhân viên ngân hàng LPBank) và Nguyễn Thị Yến (là nhân viên ngân hàng VPBank). Riêng Phạm Trà Vi (nhân viên ngân hàng VPBank) bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

22-8rt1-7657.jpg
Công an TP Đà Nẵng khám xét tại chi nhánh một ngân hàng ở Bình Dương.

Trước đó, mở rộng điều tra chuyên án “Rửa tiền; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” với số tiền giao dịch hơn 30.000 tỷ đồng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã xác định hàng loạt cán bộ, nhân viên của nhiều ngân hàng đã cấu kết với với đối tượng chính trong đường dây để cấp, mở tài khoản ngân hàng trái quy định pháp luật, giúp sức cho đối tượng thực hiện hành vi phạm tội...

Theo đó, hàng ngàn tài khoản ngân hàng doanh nghiệp “ma”, tài khoản ngân hàng cá nhân không chính chủ đã được cấp tràn lan, thậm chí đối tượng dùng giấy tờ giả mạo, không đến ngân hàng làm việc vẫn có thể mở tài khoản…

22-8rt4-6072.jpg
Công an TP Đà Nẵng và cơ quan chức năng khám xét tại một chi nhánh ngân hàng ở Hà Nội.

Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế tập trung điều tra làm rõ vai trò, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên các ngân hàng trong vụ án.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế xác định hàng loạt cán bộ, nhân viên nhiều ngân hàng đã cấu kết với Trang Quang Trung (trú tại TP Đà Nẵng là đối tượng chính trong đường dây) để cấp, mở tài khoản ngân hàng trái quy định pháp luật, giúp sức cho đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Công an TP Đà Nẵng cũng tiến hành khám xét tại trụ sở chi nhánh các ngân hàng liên quan tại Bình Dương, Hà Nội, Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra vụ án.

Công an Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Vào tháng 1/2025, Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá đường dây rửa tiền lớn do Trang Quang Trung (36 tuổi, trú TP Đà Nẵng) cầm đầu. Công an xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, Trung đã làm giả căn cước công dân rồi thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả con dấu của các ngân hàng, cơ quan, văn phòng công chứng. Từ đó đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp rồi bán lại cho người khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc tội phạm như lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài về Việt Nam.

Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng trong đường dây rửa tiền này gần 30.000 tỷ đồng, trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng

Công an Đà Nẵng thông báo các tổ chức, cá nhân có liên quan vụ án chủ động liên hệ với Phòng Cảnh sát Kinh tế để được hướng dẫn, hợp tác điều tra.

Nguyễn Thành
