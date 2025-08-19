Công an làm việc với người đăng tin sai sự thật về chính sách Bảo hiểm xã hội

TPO - Ông V.N.T (trú TP Đà Nẵng) đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật liên quan mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ 1/7/2025, kèm logo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ngày 19/8, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông V.N.T (SN 1991, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân”.

Lực lượng công an làm việc với ông V.N.T.

Trước đó, ông V.N.T đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật liên quan mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ 1/7/2025, kèm logo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định toàn bộ nội dung này là bịa đặt, được ông T. sao chép từ mạng xã hội khác và đăng tải mà không kiểm chứng.

Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Công an phường An Hải đã mời ông V.N.T làm việc. Ông này thừa nhận hành vi, nhận thức rõ hậu quả và tự giác gỡ bỏ bài viết, đăng tin xin lỗi, đồng thời cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định của pháp luật, cơ quan Công an đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông V.N.T số tiền 7,5 triệu đồng.