Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

7 lãnh đạo, cán bộ Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa bị bắt

Hoàng Phúc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - 7 bị can là cán bộ, lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa vừa bị Công an tỉnh này bắt tạm giam để điều tra về tội “Nhận hối lộ”.

Ngày 20/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, CQĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Xuân Sơn (51 tuổi, trú tại Khu đô thị Bình Minh, phường Hạc Thành, Thanh Hóa), Phó Giám đốc phụ trách Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa để điều tra tội “Nhận hối lộ”.

b1.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành Lệnh khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Xuân Sơn.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can khác là các lãnh đạo, cán bộ thuộc Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa về cùng tội danh. Những người bị bắt giam gồm: Hoàng Văn Thủy (42 tuổi, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội), Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải; Nguyễn Tất Hải (40 tuổi, trú tại xã Hoằng Giang, Thanh Hóa), Phó Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng; Trần Văn Dũng (37 tuổi), Đoàn Hoài Linh (38 tuổi), Ngô Văn Khiển (42 tuổi), đều trú tại phường Hạc Thành và Nguyễn Tiến Thành (39 tuổi), trú phường Quảng Phú.

b2.jpg
Các bị can liên quan vụ việc.

Theo công an, quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định các bị can trên đã câu kết với nhau, nhận tiền của các chủ tàu, thuyền ra vào các cảng thuộc thẩm quyền quản lý nhằm tạo điều kiện cho tàu thuyền rời cảng nhanh hơn quy định.

Khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra.

Hoàng Phúc
#Cảng vụ Thanh Hóa #nhận hối lộ #điều tra tham nhũng #cán bộ hải quan #lãnh đạo Cảng vụ #Thanh Hóa

Xem thêm

Cùng chuyên mục