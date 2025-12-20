7 lãnh đạo, cán bộ Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa bị bắt

TPO - 7 bị can là cán bộ, lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa vừa bị Công an tỉnh này bắt tạm giam để điều tra về tội “Nhận hối lộ”.

Ngày 20/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, CQĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Xuân Sơn (51 tuổi, trú tại Khu đô thị Bình Minh, phường Hạc Thành, Thanh Hóa), Phó Giám đốc phụ trách Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa để điều tra tội “Nhận hối lộ”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành Lệnh khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Xuân Sơn.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can khác là các lãnh đạo, cán bộ thuộc Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa về cùng tội danh. Những người bị bắt giam gồm: Hoàng Văn Thủy (42 tuổi, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội), Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải; Nguyễn Tất Hải (40 tuổi, trú tại xã Hoằng Giang, Thanh Hóa), Phó Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng; Trần Văn Dũng (37 tuổi), Đoàn Hoài Linh (38 tuổi), Ngô Văn Khiển (42 tuổi), đều trú tại phường Hạc Thành và Nguyễn Tiến Thành (39 tuổi), trú phường Quảng Phú.

Các bị can liên quan vụ việc.

Theo công an, quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định các bị can trên đã câu kết với nhau, nhận tiền của các chủ tàu, thuyền ra vào các cảng thuộc thẩm quyền quản lý nhằm tạo điều kiện cho tàu thuyền rời cảng nhanh hơn quy định.

Khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra.