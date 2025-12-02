Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt giam cán bộ thuế nhận hối lộ hơn 4 tỷ đồng của doanh nghiệp

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau nhiều lần trao đổi, Nguyễn Thị Hoa là cán bộ Cục Thuế tỉnh Bắc Giang (nay là Thuế tỉnh Bắc Ninh) đã đồng ý để Công ty H chi cho đoàn kiểm tra số tiền 4,3 tỷ đồng để được bỏ qua vi phạm.

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án “Nhận hối lộ”, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 cán bộ thuộc cơ quan thuế tỉnh Bắc Ninh để điều tra hành vi nhận hối lộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Căn cứ kết quả điều tra xác định, ngày 23/8/2024, Đoàn kiểm tra của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang (nay là Thuế tỉnh Bắc Ninh) do bà Nguyễn Thị Phương làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế tại Công ty H (xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh). Giám sát hoạt động của đoàn kiểm tra là bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng Phòng Thanh tra – Kiểm tra 3.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện một số sai phạm liên quan đến hoạt động kê khai thuế của doanh nghiệp. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, bà Nguyễn Thị Hoa đã có hành vi yêu cầu Công ty H phải chi tiền thì đoàn kiểm tra sẽ bỏ qua các lỗivi phạm cho công ty.

45.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can Nguyễn Thị Hoa (áo đen, đứng giữa).

Sau nhiều lần trao đổi trực tiếp, bà Hoa đã đồng ý để bên Công ty H chi cho đoàn kiểm tra số tiền 4,3 tỷ đồng để được bỏ qua lỗi. Theo thỏa thuận đó, trong các ngày 28 và 30/9/2024, đại diện Công ty H đã đưa cho bà Hoa và bà Phương tổng số tiền 4,3 tỷ nêu trên.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bà Nguyễn Thị Hoa khai nhận đã nhận hai lần tổng cộng 4,3 tỷ đồng từ Công ty H, trong đó 2 tỷ đồng do bà Hoa trực tiếp nhận và 2,3 tỷ đồng do bà Phương nhận rồi chuyển lại cho bà Hoa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoa và Nguyễn Thị Phương về tội “Nhận hối lộ”.

Nguyễn Thắng
#thuế #bắt cán bộ #doanh nghiệp #vi phạm #Bắc Giang #kết luận #tham nhũng

Xem thêm

Cùng chuyên mục