Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Nhận hối lộ hơn 3,5 tỷ đồng, cựu cán bộ thuế ở TPHCM lãnh án 20 năm tù

Tân Châu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nguyễn Anh Tuấn nhận hối lộ hơn 3,5 tỷ đồng của doanh nghiệp để "bảo kê" 41 "công ty ma" mua bán hóa đơn khống. Hành vi của cựu cán bộ thuế này đã bị HĐXX tuyên phạt 20 năm tù.

Hôm nay (27/11), sau 3 ngày xét xử và nghị án, HĐXX TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (cựu cán bộ thuế) 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

9 bị cáo khác lãnh án từ 1 năm tù đến 18 năm tù cho 1 hoặc cả 2 tội danh “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Đưa hối lộ”.

z7259854188772-e2b7112b9ea3b694f70e08fd24c896c6.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo trong vụ án này là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm vào tài sản của cá nhân, tổ chức, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội.

Bản án sơ thẩm xác định: từ năm 2020 đến ngày 18/5/2024, bị cáo Hoàng Phi (SN 1990, ngụ xã Hòa hội, TPHCM) thành lập 168 “công ty ma” để mua bán trái phép hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) khống cho nhiều doanh nghiệp với chi phí dao động 1,7 - 2,2% trên số tiền hàng hoá dịch vụ trước thuế ghi trên hóa đơn GTGT. Các bị cáo đã xuất bán trái phép 45.515 hoá đơn GTGT với tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ trước thuế là 6.154 tỷ đồng, sau thuế 6.703 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 110 - 129 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2023, Nguyễn Anh Tuấn thỏa thuận giúp các “Công ty ma" do Hoàng Phi thành lập trên địa bàn phường 9, quận Gò Vấp (cũ) không bị kiểm tra tình trạng hoạt động, không khóa mã số thuế. Nguyễn Anh Tuấn thông báo cho Hoàng Phi biết mỗi khi các "Công ty ma" bị hệ thống thuế cảnh báo rủi ro về hóa đơn để Phi làm thủ tục tạm ngưng hoặc đổi địa chỉ kinh doanh nhằm tránh không bị Cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.

Cựu cán bộ thuế đồng ý "giúp đỡ" với chi phí từ 0,3% - 0,35% trên tổng doanh thu của từng "Công ty ma" của Hoàng Phi theo từng quý và nhận tiền hối lộ thông qua bị cáo Lê Thế Diện.

Trong 3 quý của năm 2023, Nguyễn Anh Tuấn đã nhận được tổng cộng 4,2 tỷ đồng của Hoàng Phi, sau đó đã chia lại cho bị cáo Lê Thế Diện 633 triệu đồng. Cá nhân bị cáo Nguyễn Anh Tuấn được hưởng 3.5 tỷ đồng.

Tân Châu
#Nhận hối lộ #Cựu cán bộ thuế #Phạt tù bị cáo

Xem thêm

Cùng chuyên mục