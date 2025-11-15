Cựu Trưởng khoa Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 lĩnh 14 năm 6 tháng tù vì nhận hối lộ

TPO - Với cáo buộc nhận hối lộ theo tháng của đối tượng phạm tội đang điều trị bệnh bắt buộc, Hà Huy Dũng (SN 1970, cựu Trưởng khoa Điều trị bắt buộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1), bị tòa phạt mức án 14 năm 6 tháng tù.

Sau một ngày xét xử, cuối giờ chiều 14/11, TAND TP Hà Nội tuyên án phạt bị cáo Hà Huy Dũng (SN 1970, cựu Trưởng khoa Điều trị bắt buộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1) mức án 14 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”; cùng tội danh, bị cáo Vũ Quốc Tiến (SN 1991, bác sỹ, cựu Phó Trưởng Khoa Điều trị bắt buộc) lĩnh án 7 năm tù.

Các bị cáo Cao Xuân Hùng (SN 1981, ở Bắc Giang), Nguyễn Văn Thao (SN 1984, ở Hải Dương), Trịnh Trọng Phương (SN1974, ở Hà Nội), Chu Đình Thực (SN 1984, ở Thanh Hóa), Vũ Văn Cường (SN 1986, ở Ninh Bình), Đặng Ngọc Điệp (SN 1979, ở Hà Nội), Thái Huy (SN 1980, ở Nghệ An), Nguyễn Văn Kiên (SN 1993, ở Hà Nội), Nguyễn Tiến Quyết (SN 1999, ở Hà Nội) lĩnh các mức án từ 18 tháng tù đến 42 tháng tù về cùng tội “Đưa hối lộ”.

Riêng bị cáo Trần Thanh Tùng (SN 1974, ở Hà Nội) lĩnh án 4 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

Còn bị cáo Hoàng Lại Nam (SN 1978, ở Hà Nội) bị phạt 6 tháng tù về tội “Đưa hối lộ” và 5 năm tù về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Nam phải chấp hành hình phạt chung của hai tội là 5 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Hồ sơ vụ án xác định, nhóm bị cáo phạm tội “Đưa hối lộ” đều là những người từng bị phạt tù hoặc bị khởi tố nhưng do mắc bệnh nên được cơ quan tố tụng áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, thay vì phải vào trại giam hoặc trại tạm giam.

Lợi dụng "kẽ hở", nhóm bị cáo đã đưa hối lộ bác sĩ của bệnh viện để được tự do ra ngoài. Tính từ năm 2023 - 2024, trung bình mỗi tháng bị cáo Hà Huy Dũng, Vũ Quốc Tiến và Bùi Ngân Hà (Điều dưỡng trưởng Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 hiện đang bỏ trốn) nhận khoảng 200 triệu đồng từ các đối tượng bắt buộc chữa bệnh. Nhóm này thống nhất trong 3 người, mỗi người được chia khoảng hơn 20 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, họ chia cho khoảng 30 nhân viên trong khoa, biếu giám đốc và phó giám đốc bệnh viện từ 3 – 40 triệu đồng mỗi tháng. Cơ quan điều tra đã tách hồ sơ, xử lý với nhóm lãnh đạo bệnh viện trong vụ án riêng.

Cũng theo cáo trạng, trong số các bệnh nhân có Cao Xuân Hùng, từ năm 2017 bị khởi tố Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đến năm 2018 được áp dụng chữa bệnh bắt buộc, đã đưa hối lộ 20 triệu đồng cho bị cáo Hà Huy Dũng để được ra ngoài.

Đáng chú ý, trong một lần ra ngoài, đối tượng Hùng thực hiện thêm một vụ lừa đảo, bị Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố, bắt giam tháng 1/2024.

Hay như đối tượng Chu Đình Thực đưa 30 triệu đồng cho cán bộ bệnh viện, khi được cho ra ngoài đã phạm thêm tội Đánh bạc, bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố tháng 11/2023.

Riêng bị cáo Hoàng Lại Nam dù điều trị bệnh bắt buộc nhưng nhiều lần được ra ngoài và xuất cảnh đi nước ngoài, phạm thêm tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy".

Với đối tượng phạm tội đưa hối lộ, Viện Kiểm sát đánh giá quá trình thực hiện các hành vi có đủ khả năng nhận thức.

Theo Viện Kiểm sát, quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra trực tiếp đến Khoa Điều trị bắt buộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 để điểm danh các bệnh nhân. Kết quả ngày 22/11/2024, toàn bộ bệnh nhân thuộc diện trên không có mặt tại khu điều trị bắt buộc. Thậm chí trong 5 lần kiểm tra tiếp theo, đều có bệnh nhân vắng mặt.