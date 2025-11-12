Đánh bạc hơn 7 triệu USD, cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng lĩnh 3 năm 6 tháng tù

TPO - Với cáo buộc đánh bạc cộng gộp tổng số tiền hàng triệu USD, ông Hồ Đại Dũng (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) lĩnh án phạt 3 năm 6 tháng tù; ông Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ) nhận án phạt 3 năm tù.

Hai cựu quan chức cấp cao lĩnh án tù

Chiều 12/11, sau hai tuần xét xử, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ra phán quyết với 141 bị cáo phạm tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc", trong Câu lạc bộ King Club tại tầng 1 khách sạn Pullman.

Cụ thể, bị cáo Hồ Đại Dũng (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) bị tòa tuyên phạt mức án 3 năm 6 tháng tù về tội “Đánh bạc”.

Phiên tòa này, ông Dũng xin xét xử vắng mặt và được Hội đồng xét xử chấp thuận, phóng viên không ghi nhận được diễn biến lời khai, thái độ của bị cáo.

Bị cáo Hồ Đại Dũng

Theo quy kết của cơ quan tố tụng, từ dữ liệu máy tính thu được và lời khai trong quá trình điều tra, đủ căn cứ xác định ông Dũng đánh bạc tổng số tiền cộng dồn lên đến hơn 7 triệu USD, tương đương 185 tỷ đồng.

Cụ thể, trước đó ông Dũng mở thẻ để tham gia đánh bạc dưới cái tên nước ngoài Mr. Michael. Đến năm 2024 (từ tháng 2 đến tháng 6/2024), ông Dũng dùng cái tên ngụy trang trên tham gia đánh bạc đến 95 lần tại Câu lạc bộ King Club bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat.

Cùng tội danh, một cựu quan chức cấp cao khác là ông Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ) bị tòa phạt 3 năm tù.

Diễn biến xét xử cho thấy, ông Đức là 1 trong 10 người chơi nhiều nhất tại King Club với tổng số gần 4,3 triệu USD trong 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat. Lần chơi nhiều nhất của ông Đức là hơn 229.000 USD, lần chơi ít nhất là 700 USD, thua hơn 284.000 USD.

Tại tòa ông Đức thừa nhận, năm 2022 được cử đi học ở Hà Nội, một lần được bạn bè mời đi uống cà phê tại khách sạn Pullman, “thấy có người ra người vào thì cũng vào chơi”.

Ông Đức khai, khi mở thẻ xong vì ở xa nên chỉ vào chơi 1 - 2 lần. Đến năm 2024, bị cáo nghỉ công tác mới chơi nhiều.

Về số tiền mang đi đánh bạc, ông Đức cho biết, mỗi lần chỉ mang đi 50 - 70 triệu đồng và chủ yếu chơi Slot, Roulette còn Baccarat ít chơi. Sau này không có tiền thì bị cáo sử dụng voucher hoặc vay tiền bạn chơi.

Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, ông Đức xin Hội đồng xét xử, Viện Kiểm sát xem xét các tình tiết giảm nhẹ và “hoàn cảnh khó khăn” của bản thân để cho bị cáo hưởng hình phạt khoan hồng, nhân văn và tạo điều kiện cho bị cáo được làm tròn bổn phận làm con, làm cha trong gia đình.

Bị cáo Ngô Ngọc Đức tại tòa.

Các bị cáo biết rõ quy định nhưng vẫn phạm tội

Khi tuyên án, Hội đồng xét xử nhận xét, số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc trong vụ án này đặc biệt lớn, trong khoảng thời gian dài, với nhiều thành phần bị cáo tham gia.

"Hành vi phạm tội của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến an toàn công cộng, trật tự công cộng, phần nào là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác tác động xấu đến đạo đức, lối sống, ảnh hưởng lớn đến kinh tế, hạnh phúc của gia đình, xã hội. Do đó, việc đưa các bị cáo ra xét xử trước pháp luật là cần thiết, đáp ứng yêu cầu đấu tranh và phòng ngừa tội phạm", bản án nêu.

Theo Hội đồng xét xử, lời khai của các bị cáo tại tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và với các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án. Hệ thống video, dữ liệu điện tử, tang vật chứng cùng các lời khai nhân chứng đã làm rõ toàn bộ diễn biến hành vi phạm tội.

Căn cứ các tài liệu, Hội đồng xét xử xác định Câu lạc bộ King Club, tầng 1 khách sạn Pullman (Hà Nội), thuộc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng, được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Tuy nhiên, công ty này đã ký hợp đồng hợp tác quản lý, vận hành với Công ty TNHH HS (do bị cáo Kim In Sung, quốc tịch Hàn Quốc, đại diện theo pháp luật). Theo thỏa thuận, Công ty HS được hưởng toàn bộ lợi nhuận, mỗi tháng trả cho Việt Hải Đăng 100.000 USD phí duy trì hoạt động và khoảng 60.000 USD phí chuyển nhượng kinh doanh.

Để tăng doanh thu, bị cáo Kim In Sung đã thuê và chỉ đạo các bị cáo Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok (đều là người Hàn Quốc) phối hợp với bị cáo Nguyễn Đình Lâm và Phan Trường Giang tổ chức cho người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club.

Từ tháng 2/2024 - 6/2024, nhóm này đã tổ chức cho 145 người Việt Nam tham gia trò chơi điện tử có thưởng, dù biết rõ quy định chỉ cho phép người nước ngoài. Các bị cáo người Hàn Quốc trực tiếp giúp sức Kim In Sung trong việc điều hành, giám sát hoạt động, quản lý thu chi tại King Club. Hai bị cáo Nguyễn Đình Lâm và Phan Trường Giang đóng vai trò hỗ trợ, tạo điều kiện cho hành vi phạm tội diễn ra.

Đối với 136 bị cáo là người Việt Nam, dù biết rõ King Club chỉ phục vụ người nước ngoài, nhưng vẫn đến chơi trò chơi điện tử, sử dụng tiền để được thua bằng tiền qua các máy Slot, Roulette và Baccarat. Tổng số tiền các bị cáo sử dụng để đánh bạc lên tới hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng); trong đó, Kim In Sung thu lợi bất chính hơn 9,2 triệu USD (khoảng 222 tỷ đồng).