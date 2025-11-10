Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Truy tố người phụ nữ làm giả giấy tờ vay vốn chiếm đoạt tiền của ngân hàng

Hoàng An
TPO - Do cần tiền kinh doanh, bị can Phùng Diệu Huyền đã làm giả hồ sơ căn cước công dân, sổ lương hưu của mẹ đẻ để vay, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của Ngân hàng LPBank.

Ngày 10/11, Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn thiện trạng truy tố bị can Phùng Diệu Huyền (SN 1979, trú phố An Xá, phường Hồng Hà) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Vụ án xuất phát từ ngày 28/9/2021, khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông cũ, nhận được đơn của Ngân hàng LPBank (Phòng giao dịch Hà Đông) tố giác bà Hoàng Thị Từ Ninh (mẹ đẻ bị can Phùng Diệu Huyền) có hành vi chiếm đoạt 265 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, cơ quan tố tụng xác định bà Ninh là cán bộ đã nghỉ hưu.

Tháng 7/2018, bà Ninh cho con gái Phùng Diệu Huyền mượn giấy tờ cá nhân để vay tiền 540 triệu đồng từ Ngân hàng LPBank theo diện tín chấp. Cá nhân bà Ninh đứng tên hợp đồng tín dụng, còn Huyền hằng tháng vẫn trả tiền gốc và lãi cho ngân hàng theo thỏa thuận, đến nay khoản nợ chưa được tất toán.

screen-shot-2025-11-09-at-223042.png

Tuy nhiên, sang tháng 7/2019, do cần tiền chi tiêu cá nhân nên Huyền nảy sinh ý định làm giả hồ sơ vay tiền ngân hàng, rồi chiếm đoạt.

Theo đó, Huyền thuê đối tượng tên Đặng Hoàng Long (chưa rõ nhân thân) làm giả hồ sơ vay tiền mang tên bà Ninh với giá 45 triệu đồng một bộ. Các giấy tờ Huyền thuê làm giả gồm: Quyết định về việc hưởng chế độ lương hưu hằng tháng; sổ hạch toán chi tiết tài khoản; căn cước công dân. Tất cả các giấy tờ này đều mang tên bà Hoàng Thị Từ Ninh.

Có được những giấy tờ giả này, ngày 31/7/2019, Huyền nói dối bà Ninh là đang cần tiền kinh doanh nên nhờ mẹ đứng tên trên hồ sơ vay vốn ngân hàng. Hồ sơ vay tiền đã được Huyền chuẩn bị, bà Ninh chỉ việc đi cùng đến Ngân hàng LPBank (Phòng giao dịch Hà Đông) ký tên vào các giấy tờ. Việc trả nợ khoản vay, Huyền chịu trách nhiệm.

Tin tưởng con gái, bà Ninh cùng đến LPBank thực hiện việc vay mượn tiền. Sau đó, ngân hàng này đã giải ngân khoản vay 300 triệu đồng vào tài khoản của Huyền mở tại chính LPBank.

Nhận được số tiền trên, Huyền sử dụng 45 triệu đồng để trả tiền làm hồ sơ vay vốn giả; trả nợ gốc, lãi cho ngân hàng gần 47 triệu đồng. Hơn 208 triệu đồng còn lại, bị can sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Cũng thủ đoạn như trên, trong năm 20219, Huyền còn vay, rồi chiếm đoạt 215 triệu đồng của LPBank (Chi nhánh Đông Anh); chiếm đoạt hơn 273 triệu đồng của LPBank (Phòng Giao dịch Hoàng Mai).

Cơ quan truy tố xác định, bị can Phùng Diệu Huyền đã sử dụng 3 bộ hồ sơ giả để chiếm đoạt tổng số tiền 850 triệu đồng của LPBank.

Quá trình giải quyết vụ án, các chi nhánh, phòng giao dịch của Ngân hàng LPBank yêu cầu Huyền phải hoàn trả, khắc phục tổng cộng hơn 1,3 tỷ đồng (bao gồm nợ gốc và lãi phát sinh theo quy định).

Trong vụ án, Viện Kiểm sát xác định những nhân viên ngân hàng xét duyệt hồ sơ vay vốn của bà Hoàng Thị Từ Ninh do không biết các giấy tờ, tài liệu bị Phùng Diệu Huyền làm giả, không được hưởng lợi gì nên không đề cập xử lý.

Hoàng An
