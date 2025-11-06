Trả hồ sơ để làm rõ tình tiết mới vụ cán bộ TAND Tối cao lừa đảo 25 tỷ đồng

TPO - Sau hai ngày xét xử, TAND TP Hà Nội đã trả hồ sơ điều tra bổ sung một số tình tiết mới liên quan vụ nữ giám đốc công ty mua bán nợ bị cựu cán bộ TAND Tối cao cùng đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Sau 2 ngày xét xử, chiều 6/11, TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ một số tình tiết mới trong vụ cựu cán bộ TAND Tối cao bị cáo buộc lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nữ doanh nhân.

Theo Viện Kiểm sát, năm 2011, Công ty Cổ phần Tân Tân ký hợp đồng tín dụng với Vietcombank chi nhánh TPHCM, hạn mức 106 tỷ đồng, sau đó mất khả năng thanh toán, khiến ngân hàng khởi kiện ra tòa. Năm 2017, vụ kiện chưa giải quyết xong, Vietcombank ký hợp đồng bán khoản nợ này cho Công ty TNHH Tân Hưng Phát do bà Nguyễn Thị Xuân Hồng (SN 1973, trú tại Hà Nội) làm Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc. Sau khi mua nợ, Công ty Tân Hưng Phát kế thừa quyền và nghĩa vụ, tiếp tục vụ kiện nói trên.

Do tiến độ giải quyết vụ việc tại TAND quận 1 (cũ) TPHCM chậm, bà Hồng liên hệ với bị cáo Nguyễn Việt Anh (ở Ô Chợ Dừa, Hà Nội) tìm mối “quan hệ” để vụ án giải quyết nhanh. Bà Hồng đã chuyển cho Việt Anh 10 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Cuối năm 2021, Việt Anh giới thiệu bà Hồng gặp hai vợ chồng bà Nguyễn Thúy Hạnh và Nguyễn Đình Nghĩa (trú tại Hà Nội, là chủ Công ty Vietshine). Sau cuộc gặp, từ 2021 - 2022, bà Hồng chuyển 48 tỷ đồng cho vợ chồng Thúy Hạnh – Nghĩa.

Tiếp đó, hai vợ chồng Nguyễn Thúy Hạnh liên hệ, nhờ bị cáo Nguyễn Thị Hạnh (SN 1982, ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông cũ) giải quyết.

Thông qua một số bạn bè, Nguyễn Thị Hạnh được giới thiệu gặp bị cáo Lê Nam (cán bộ Tòa án nhân dân Tối cao) là người giúp giải quyết công việc giữa Công ty Cổ phần Tân Tân và Công ty Tân Hưng Phát. Tuy nhiên, Lê Nam nhận tiền không làm như cam kết mà chiếm đoạt

Toàn vụ án xác định bà Hồng đưa cho vợ chồng Thúy Hạnh - Nghĩa để giải quyết vụ tranh chấp kinh doanh thương mại là 48 tỷ đồng; Thúy Hạnh chuyển cho bị cáo Nguyễn Thị Hạnh 41 tỷ đồng; còn Nguyễn Thị Hạnh chuyển cho Lê Nam 20 tỷ đồng và hai thửa đất trị giá 5 tỷ đồng, và bị chiếm đoạt.

Tại tòa, bị cáo Lê Nam thừa nhận hành vi, trong khi bị cáo Việt Anh cho rằng vì quan hệ thân thiết, thực lòng muốn giúp bà Hồng nên cầm tiền nhưng công việc “không xong, tiền cũng chưa lấy lại được”. Bị cáo xin lỗi bà Hồng, nhận sai.

Còn bị cáo Nguyễn Thị Hạnh nói không có mục đích nhận tiền để chiếm đoạt tiền nhưng mang đầu tư dự án đến nay không đòi lại được.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hồng cho rằng cơ quan tố tụng "bỏ lọt tội phạm" khi không xử lý hình sự với vợ chồng Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Đình Nghĩa. Bà khẳng định từ đầu đến cuối chỉ biết và đưa tiền cho bị cáo Việt Anh và vợ chồng Nghĩa. Bà không biết Nguyễn Thị Hạnh hay Lê Nam