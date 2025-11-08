Nữ giám đốc lĩnh 9 năm tù vì lừa tiền người đi lao động nước ngoài

TPO - Với cáo buộc chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng của người có nhu cầu đi nước ngoài lao động, nữ giám đốc Hoàng Thị Thơm (ở Tuyên Quang) bị tòa án phạt tù 9 năm.

Ngày 7/11, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thơm (SN 1985, trú xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) mức án 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thơm là Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty CP Thương mại dịch vụ EvaTravel Việt Nam (Công ty EvaTravel Việt Nam), nắm giữ 53% vốn. Công ty này còn 2 cổ đông khác, trong đó có anh Hồ Sơn T. (Phó Giám đốc).

Ảnh minh họa.

Trong đăng ký kinh doanh, EvaTravel Việt Nam không có chức năng đưa người đi làm việc, du lịch hoặc du học ở nước ngoài, tuy nhiên bị cáo đã lợi dụng việc này để chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng của 39 cá nhân.

Cụ thể, năm 2021, Thơm nói dối anh Hồ Sơn T. rằng bản thân có mối quan hệ có thể đưa người Việt Nam đi du học, xuất khẩu lao động ở nước ngoài bằng visa du lịch. Nếu anh T. biết những người có nhu cầu trên và giới thiệu, Thơm sẽ hướng dẫn thủ tục, đồng thời chịu trách nhiệm đưa người lao động đi nước ngoài.

Thơm cho anh T. biết mức chi phí là 15.000 USD/người đi du lịch Canada; 10.500 USD/người đi du lịch Hàn Quốc; 21.000 USD/người đi du học ở Canada.

Khoảng tháng 5/2022, anh T. giới thiệu chị V. (SN 1986, ở tỉnh Quảng Trị) gặp Thơm để trao đổi cụ thể thông tin. Ngày 7/6/2022, chị V. đến trụ sở Công ty EvaTravel Việt Nam để gặp Thơm và thỏa thuận việc đưa người đi lao động, đi du lịch, du học ở nước ngoài. Thơm đưa cho chị V. xem một số visa mang tên người Việt Nam đi du lịch ở Nhật Bản, Canada. Bị cáo nói bản thân đã đưa được nhiều người đi du lịch và du học.

Thơm yêu cầu chị V. nộp hồ sơ khách hàng gồm: Hộ chiếu bản gốc, 5 ảnh 4x6, bản photocopy công chứng các giấy tờ: hộ khẩu thường trú, giấy khai sinh, căn cước công dân và nộp chi phí.

Bị cáo cam kết sau 6 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và tiền, Thơm sẽ đưa được người lao động đi du học, du lịch và lao động ở nước ngoài. Nếu không thực hiện đúng thời hạn, bị cáo sẽ hoàn trả lại tiền.

Tin tưởng Thơm, chị V. nói thêm với những người có nhu cầu đi du học, du lịch và lao động ở Hàn Quốc, Canada, New Zealand, Hungary và đưa ra mức phí như Thơm yêu cầu.

Từ ngày 7/6/2022 - 2/2/2023, chị V. đã thu hồ sơ và hơn 2 tỷ đồng của 39 người có nhu cầu xuất ngoại. Sau đó, chị chuyển khoản cho Thơm số tiền trên và ứng thêm hơn 80 triệu do có một số lao động nộp thiếu tiền. Tổng số tiền chị V. đã nộp cho Thơm là hơn 2,1 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tiền, Thơm viết phiếu thu tiền, giấy biên nhận với nội dung “tiền đặt cọc”, đồng thời ký tên và đóng dấu “treo” của Công ty EvaTravel Việt Nam trên chứng từ này.

Cơ quan tố tụng xác định, sau khi nhận hồ sơ và tiền từ chị V., Thơm chỉ đưa được một người đi du học Canada với chi phí 205 triệu đồng, 38 trường hợp còn lại không đi được như cam kết.

Số tiền còn lại hơn 1,9 tỷ đồng, Thơm sử dụng chi tiêu cá nhân.