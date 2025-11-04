Đánh bạc 4,3 triệu USD, cựu Phó Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình bị đề nghị mức án đến 4 năm tù

TPO - Ông Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ) và ông Hồ Đại Dũng (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) bị Viện Kiểm sát đề nghị phạt tù với cáo buộc đánh bạc số tiền hàng triệu USD.

Hai cựu quan chức bị đề nghị án tù

Chiều 4/11, nêu quan điểm luận tội, Viện Kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt ông Hồ Đại Dũng (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) mức án từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Ông Dũng có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe yếu, được tòa chấp thuận.

Cơ quan công tố cho hay, căn cứ dữ liệu máy tính thu được tại King Club (trong khách sạn Pullman) và lời khai quá trình điều tra, ông Dũng đã đánh bạc hơn 7 triệu USD (tương đương 185 tỷ đồng), thua 760.000 USD.

Cùng tội “Đánh bạc” Viện Kiểm sát đề nghị phạt ông Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ) từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù.

Viện Kiểm sát cho rằng, ông Đức là một trong mười người chơi nhiều nhất tại King club với tổng số gần 4,3 triệu USD trong 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat. Lần chơi nhiều nhất của ông Đức là hơn 229.000 USD, lần chơi ít nhất là 700 USD, thua hơn 284.000 USD.

Tại tòa ông Đức thừa nhận, năm 2022 được cử đi học ở Hà Nội, một lần được bạn bè mời đi uống cà phê tại khách sạn Pullman, “thấy có người ra người vào thì cũng vào chơi”.

Ông Đức khai, khi mở thẻ xong vì ở xa nên chỉ vào chơi 1 - 2 lần. Đến năm 2024, bị cáo nghỉ công tác mới chơi nhiều.

Về số tiền mang đi đánh bạc, ông Đức cho biết, mỗi lần chỉ mang đi 50 - 70 triệu đồng và chủ yếu chơi Slot, Roulette còn Baccarat ít chơi. Sau này không có tiền thì bị cáo sử dụng voucher hoặc vay tiền bạn chơi.

“Bị cáo vay tiền không phải trả lãi, vay anh em bạn bè, có vay người chơi cùng, vay cả bên ngoài”, ông Đức nói.

Ông Hồ Đại Dũng tại phiên tòa.

Nhiều "con bạc" được đề nghị án treo hoặc phạt tiền

Cũng ở nhóm tội "Đánh bạc", một số người chơi với số tiền “khủng” như bị cáo Bùi Văn Huynh (trú Hải Dương cũ, lao động tự do), bị đề nghị 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù, phạt bổ sung 40 - 50 triệu đồng; bị cáo Vũ Phong (cũng trú Hải Dương) bị đề nghị 5 năm đến 5 năm 6 tháng, số tiền ông Phong đánh bạc hơn 10,7 triệu USD.

Hơn 130 bị cáo khác bị đề nghị phạt tù nhưng cho hưởng án treo hoặc phạt tiền.

Viện Kiểm sát cho rằng, các bị cáo có đủ năng lực điều khiển hành vi nhưng vì vụ lợi đã coi thường pháp luật, biết rõ hành vi tổ chức và tham gia đánh bạc bị Nhà nước nghiêm cấm.

Đặc biệt có những bị cáo là người có địa vị xã hội, trình độ học vấn cao, hiểu biết... lẽ ra phải là tấm gương mẫu mực trong việc tuân thủ pháp luật bảo vệ lợi ích chung của xã hội nhưng lại tham gia đánh bạc càng làm nặng độ nghiêm trọng của vụ án.

Nhiều người tham gia đánh bạc với số tiền từ hàng triệu USD, điều này không chỉ thể hiện mức độ vi phạm nghiêm trọng mà còn cho thấy hành vi đánh bạc trở thành thói quen và diễn ra trong thời gian dài.

Một số bị cáo có nhân thân rất xấu từng bị xử lý về tội đánh bạc hay tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc để răn đe.

Theo Viện Kiểm sát, Câu lạc bộ King Club có địa chỉ tại tầng 1, khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh, Hà Nội thuộc Công ty Việt Hải Đăng là doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Lợi dụng sơ hở trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng, bị cáo Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc) đã thuê và chỉ đạo nhóm "đồng hương": Choi Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee phối hợp với bị cáo Phan Trường Giang và Nguyễn Đình Lâm tổ chức đánh bạc trái phép.

Từ ngày 4/2 - 22/6/2024, các bị cáo trên đã tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club.

Cáo trạng xác định Kim In Sung là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các hoạt động tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam và được hưởng 100% lợi nhuận. Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee thay ca nhau trực tiếp giúp sức cho Kim In Sung trong việc quản lý, điều hành, giám sát, thu, chi tiền để duy trì các hoạt động của King Club và cùng Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm tổ chức đánh bạc trái phép.

136 bị cáo bị truy tố về tội "đánh bạc" trong vụ án này đã tham gia đánh bạc hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng).

Bị cáo Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỷ đồng) từ tổng số tiền mà các bị cáo đã đánh bạc bị thua. Hiện, Kim In Sung đang bị truy nã.