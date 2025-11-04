Ca sĩ Hà Vũ bị đề nghị phạt 100 triệu đồng vì đánh bạc trong khách sạn Pullman

TPO - Trong vụ án đánh bạc tại khách sạn Pullman, ca sĩ Hà Vũ bị Viện Kiểm sát đề nghị phạt 100 triệu đồng và phạt bổ sung thêm từ 40 - 50 triệu đồng.

Nam ca sĩ bị đề nghị xử phạt hàng trăm triệu đồng

Ngày 4/11, đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm luận tội, đề nghị phạt bị cáo Vũ Ngọc Hà (tức ca sĩ Vũ Hà) số tiền 100 triệu đồng về hành vi “Đánh bạc”, cùng hình phạt bổ sung 40 - 50 triệu đồng.

Viện Kiểm sát cáo buộc, bị cáo Vũ Hà mở thẻ với tên "MR BARET" và đánh bạc 1 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc là 2.618,16 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua 199,34 USD.

Trả lời xét hỏi trước đó, bị cáo Vũ Hà giọng nhỏ nhẹ, luôn miệng “dạ có”, "dạ đúng".

Theo lời khai của Vũ Hà, anh ta biết trong khách sạn có trò chơi đánh bạc là nhờ người bạn từ bên Úc mở thẻ giúp. Thời gian mở thẻ vào thời điểm nào, tên thẻ là gì bị cáo không nhớ.

Sau khi được Chủ tọa nhắc lại “bị cáo mở thẻ ngày 18/5/2024”, ca sĩ Vũ Hà trả lời thêm chỉ chơi duy nhất trò Slot. Lần chơi đó trong túi chỉ có 5 – 10 triệu đồng.

“Chỉ 5 – 10 triệu mà tổng số tiền bị quy kết chơi là hơn 2.618 USD?”, Chủ tọa nói. Bị cáo Vũ Hà lập luận “chắc do ngồi kéo máy đến 2 – 3 tiếng đồng hồ nên tiền lên nhiều như vậy”.

Kết quả đánh bạc, nam ca sĩ khai đã thua 199 USD. Nguồn tiền đánh bạc có được từ thu nhập, mỗi khi đi ra ngoài thường mang trong người 5 – 10 triệu đồng. Hiện bị cáo đã nộp 10 triệu đồng cho cơ quan tố tụng.

Ca sĩ Vũ Hà nổi tiếng từ thập niên 1990, đặc biệt với khán giả miền Tây Nam bộ, chuyên hát dòng nhạc trữ tình, nhạc trẻ và chính là người đưa Đàm Vĩnh Hưng đến với con đường ca hát.

Chặng đường làm ca sĩ của Vũ Hà trải qua nhiều thăng trầm, gián đoạn, có lúc lận đận nhưng cũng có lúc nổi tiếng, được khán giả yêu thích. Hơn 10 năm trở lại đây, Vũ Hà ít đi hát mà chủ yếu tham gia các video hài hước.

Nam ca sĩ Vũ Ngọc Hà tại phiên tòa.

Cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc

Cùng tội "Đánh bạc", Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt ca sĩ Nguyễn Thế Vũ mức án 3 năm - 3 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Thế Vũ mở thẻ với tên “MR MICHAEL. Trong khoảng thời gian từ ngày 4/2/2024 – 22/6/2024, ca sĩ này có 116 lần đánh bạc hình thức chơi baccarat, tổng số tiền đánh bạc là 4,3 triệu USD, thua hơn 81 nghìn USD.

Ca sĩ Thế Vũ từng công tác tại một đoàn ca múa nhạc đến năm 1995 thì ra hoạt động nghệ thuật tự do. Thế Vũ có thời gian bị tạm giam về tội đánh bạc, sau đó được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ở hành vi “Tổ chức đánh bạc”, Viện Kiểm sát đề nghị tòa phạt tù 3 quản lý người Hàn Quốc, gồm bị cáo: Cho Choo Keun án từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm; Shim Hawn Hee từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng; Choi Jin Bok từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng.

Cùng tội, bị cáo Phan Trường Giang (là quản lý Công ty Việt Hải Đăng) bị đề nghị từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù và Nguyễn Đình Lâm (cùng là quản lý Công ty Việt Hải Đăng) bị đề nghị từ 30 đến 36 tháng án treo.

Ngoài ra, cả 5 bị cáo phạm tội “Tổ chức đánh bạc” nêu trên đều bị đề nghị hình phạt bổ sung là phạt 100 triệu đồng.

Theo Viện kiểm sát các trò chơi điện tử có thưởng là một hình thức đánh bạc, đồng thời cũng là hành vi vi phạm pháp luật bị Nhà nước nghiêm cấm đối với người Việt Nam.

Hành vi đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, dù là qua trò chơi điện tử hay các phương tiện khác đều gây ảnh hưởng lớn đến xã hội, phá hoại trật tự an toàn công cộng.

Đặc biệt trong vụ án này có những bị cáo là người có địa vị xã hội cao, có trình độ học vấn, hiểu biết, lẽ ra phải là tấm gương mẫu mực trong việc tuân thủ pháp luật, bảo vệ lợi ích chung của xã hội nhưng lại tham gia vào hành vi phạm tội càng làm tăng mức độ nghiêm trọng của vụ án

Vì vậy, cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội mà các bị cáo đã gây ra.