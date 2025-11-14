Xét xử nhóm cựu cán bộ Bệnh viện Tâm thần nhận hối lộ cho người phạm tội ra ngoài trái quy định

TPO - Bị cáo Hà Huy Dũng, cựu Trưởng Khoa điều trị bắt buộc của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 và Vũ Quyết Tiến, cựu phó khoa bị cáo buộc nhận hối lộ của đối tượng phạm tội đang chữa bệnh bắt buộc để họ được tự do ra ngoài.

Trưởng, phó khoa lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhận tiền

Ngày 14/11, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo phạm tội đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

Theo đó, bị cáo Hà Huy Dũng (SN 1970), cựu Trưởng Khoa điều trị bắt buộc của Bệnh viện và Vũ Quyết Tiến (SN 1991), cựu Phó khoa bị xét xử tội “Nhận hối lộ”.

Các bị cáo: Cao Xuân Hùng (SN 1981, ở Lạng Sơn); Trịnh Trọng Phương (SN 1974, ở Hà Nội); Chu Đình Thực (SN 1984, ở Thanh Hóa); Vũ Mạnh Cường (SN 1986, ở Ninh Bình); Đặng Ngọc Diệp (SN 1979, ở Hà Nội); Thái Huy (SN 1980, ở Nghệ An); Nguyễn Văn Kiên (SN 1993, ở Hà Nội); Nguyễn Tiến Quyết (SN 1999, ở Hà Nội); Nguyễn Văn Thao (SN 1984, ở Hải Phòng) bị xét xử tội "Đưa hối lộ".

Riêng bị cáo Hoàng Lại Nam (SN 1978, ở Hà Nội) bị xét xử hai tội “Đưa hối lộ” và “Chứa chấp việc sử dụng trái phép ma túy”; bị cáo Trần Thanh Tùng (SN 1974, ở Hà Nội) bị xét xử về tội “Không tố giác tội phạm”.

Vụ án xuất phát từ năm 2023, khi Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an TP Hà Nội phát hiện bị cáo Hoàng Lại Nam dù là người phải chữa bệnh bắt buộc nhưng ra khỏi Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 trái quy định.

Quá trình xác minh, PA03 còn thấy nhiều người chữa bệnh bắt buộc khác cũng được ra ngoài.

Điều tra cho thấy, bị cáo Hà Duy Dũng với vai trò Trưởng khoa Điều trị bắt buộc đã lợi dụng chức vụ, nhận tiền từ 16 bệnh nhân hoặc từ người nhà của họ với tổng số hơn 886 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, bị cáo Dũng cho người bệnh được ra khỏi nơi điều trị của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 trái quy định.

Các bị cáo tại tòa.

Tiền hối lộ chia đều cho cán bộ, nhân viên

Trong cáo trạng, ông Dũng khai hằng tháng các đối tượng muốn ra ngoài đều phải chi khoảng 10 triệu đồng/người. Tiền được đưa cho ông Dũng hoặc cho cựu Phó trưởng khoa Vũ Quyết Tiến hoặc đối tượng Bùi Ngân Hà (Điều dưỡng trưởng hiện đang bỏ trốn).

Tính từ năm 2023 - 2024, trung bình mỗi tháng Dũng, Tiến, Hà nhận được khoảng 200 triệu đồng từ các đối tượng bắt buộc chữa bệnh. Nhóm này thống nhất trong 3 người, mỗi người được chia khoảng hơn 20 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, họ chia cho khoảng 30 nhân viên trong khoa, mỗi người từ 3 – 5 triệu đồng/tháng; biếu Giám đốc Bệnh viện là Nguyễn Mạnh Phát khoảng 20 – 40 triệu/lần; biếu Phó Giám đốc Nguyễn Tuấn Đại từ 5 – 10 triệu/lần; cho Nguyễn Đoàn Mạnh - Phó Phòng Kế hoạch Tổng hợp từ 5 – 10 triệu vào các dịp lễ, Tết. Việc nhận tiền, chia tiền của đối tượng bắt buộc chữa bệnh và đưa tiền cho các nhân viên bệnh viện chủ yếu bằng tiền mặt, không ghi chép lại, không có tài liệu chứng minh.

Ngày 7/8/2025, Cơ quan điều tra ra quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan với trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 ra xử lý sau.

Với nhóm đưa hối lộ, Viện Kiểm sát xác định các bị cáo đều nhận thức đầy đủ hành vi; đã thành khẩn khai báo, hợp tác tích cực với cơ quan điều tra làm sáng tỏ các tình tiết trong vụ án. Ngoài các bị cáo chịu xét xử hôm nay, có 6 người khác cũng đưa hối lộ nhưng đang bị truy nã (bắt được xử lý sau).