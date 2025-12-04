Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga chia sẻ kinh nghiệm với Thi hành án dân sự TPHCM

TPO - Tối 4/12, Đoàn công tác Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga đã có buổi làm việc, chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số trong thi hành án với Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM.

Đoàn công tác Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga do ông Dmitry Aristov - Giám đốc Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga làm trưởng đoàn.

Ông Dmitry Aristov (phải) - Giám đốc Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga. Ảnh: Cẩm Tú.

Tiếp Đoàn công tác Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga có Phó cục trưởng Cục Quản lý THADS Trần Thị Phương Hoa, Trưởng THADS TPHCM Nguyễn Văn Hòa cùng các Phó trưởng THADS TPHCM và trưởng các phòng nghiệp vụ.

Tại buổi làm việc, ông Dmitry Aristov chia sẻ: Hệ thống thông tin của Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga có hơn 2.500 đối tượng số hóa, có máy chủ đặt ở trung tâm Matxcova.

Giám đốc cơ quan có thể vào máy tính để giám sát công việc trên toàn lãnh thổ. Hệ thống thông tin của cơ quan thi hành án bao gồm rất nhiều dữ liệu. Cơ quan Thi hành án Liên bang phải thi hành 130 triệu nghị quyết của các cơ quan nhà nước khác nhau, trong đó 58% nghị quyết là của tòa án (quyết định, bản án) và 42% còn lại là của các cơ quan nhà nước khác như thi hành xử phạt vi phạm giao thông...

Đoàn công tác Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga. Ảnh: Cẩm Tú.

Ông Dmitry Aristov cho biết thêm, khi vào hệ thống thông tin, cơ quan thi hành án sẽ biết tài sản của người đó, nhận câu trả lời của các cơ quan liên quan. Tiến trình xử lý vụ việc có các bước, gồm: Thông báo trên phần mềm, thông tin về tài sản, nợ và tương tác, trao đổi thông tin với nhau.

Bước đầu, hệ thống gửi thông tin yêu cầu người có nợ thanh toán nhanh. Sau đó, hệ thống này có thông tin tài khoản từ 360 ngân hàng trên toàn lãnh thổ Liên bang Nga. Nếu tài khoản ngân hàng của một người đủ để thanh toán khoản nợ thì hệ thống sẽ tự động trừ, còn nếu số tiền trong tài khoản không đủ thì hệ thống sẽ tìm các tài sản khác trên khắp nước Nga như căn hộ, xe hơi... định giá và và tổ chức thanh lý tài sản.

Cũng theo ông Dmitry Aristov, ở Nga có một trang web chung cho các dịch vụ quốc gia, trong các lĩnh vực khác nhau. Hệ thống thông tin của cơ quan thi hành án cũng gắn với trang web dịch vụ quốc gia này. Khi có một quyết nghị nào của cơ quan thực hành thì sẽ đưa lên trang web chung. Khi nhận được quyết nghị của tòa án qua máy tính, hệ thống sẽ tự động thực hiện quyết nghị đó.

Sau đó hệ thống tự động viết thư đến cơ quan khác nhau, tìm tài sản của người đó và gửi đến cơ quan có liên quan. Cơ quan liên quan tìm được tài sản thì gửi thư cho người yêu cầu, ngân hàng trừ tiền theo yêu cầu của cơ quan. Quá trình thi hành án được thực hiện ở nơi nào cũng được.

Cũng tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hòa - Trưởng THADS TPHCM cho biết, THADS TPHCM là đơn vị có khối lượng công việc lớn nhất cả nước, chiếm khoảng 18% tổng số việc và gần 39% tổng số tiền phải thi hành của hệ thống THADS.

Trưởng THADS TPHCM Nguyễn Văn Hòa và ông Dmitry Aristov - Giám đốc Cơ quan Thi hành án Liên Bang Nga. Ảnh: Cẩm Tú

Sau khi hoạt động theo mô hình mới từ 1/7/2025, THADS TPHCM gồm 6 phòng chuyên môn và 19 Phòng THADS khu vực, tạo sự thống nhất đầu mối quản lý, tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành.

Hằng năm, toàn hệ thống THADS phải thụ lý 170.000 đến gần 180.000 việc. Tổng số tiền phải thi hành gần 300.000 tỷ đồng, tương đương hơn 11,4 tỷ USD. Trong đó: hệ thống THADS TPHCM đã thi hành xong 81.977 việc và hơn 55.773 tỷ đồng (hơn 2 tỷ USD) và tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước.

Về công tác chuyển đổi số, THADS TPHCM luôn là đơn vị tiên phong và đã đưa vào vận hành thành công hệ thống biên lai điện tử; thông báo văn bản qua ứng dụng VNeID; phần mềm ra quyết định thi hành án; ứng dụng quản lý nội bộ, số hóa hồ sơ công việc; phần mềm báo cáo thống kê; phần mềm thanh toán tiền thi hành án…