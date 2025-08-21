Thanh toán đợt 3 cho các trái chủ trong vụ án Trương Mỹ Lan – Vạn Thịnh Phát

TPO - THADS TPHCM tiếp tục xử lý tài sản trong vụ bà Trương Mỹ Lan, thu được số tiền 376 tỷ đồng và đã thực hiện thanh toán đợt 3 cho 42.141 trái chủ theo tỷ lệ 1,25% trên số tiền được thi hành án còn lại.

Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM cho biết, đơn vị này đang tổ chức thi hành vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm theo các bản án và quyết định của cơ quan chức năng. Theo đó, buộc bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền 30.081 tỷ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu theo các phụ lục (43.108 người), gồm các mã trái phiếu: QT-2018.12.1; SET.H2025; ADC-2018.09, ADC-2019.01; ADC-2018.09.01 và SNW-2018.10.

Đối với các mã trái phiếu khác không nằm trong bản án tòa án đã xét xử, Cục THADS TPHCM không tổ chức thi hành án và không thực hiện việc chi tiền thi hành án.

Bà Trương Mỹ Lan và cháu gái Trương Huệ Vân trong 1 lần hầu tòa. Ảnh: Tân Châu

THADS TPHCM cũng cho biết, đến nay đơn vị này đã thanh toán đợt 1 với tổng số tiền 7.464 tỷ đồng, trong đó 1.461 tỷ đồng do Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã thu giữ và 6.002 tỷ đồng do THADS TPHCM thu được .

Trong hai ngày 25/6 và 15/7 đã chi trả cho 41.441 trái chủ với số tiền 7.250 tỷ đồng, mỗi người được nhận theo theo tỷ lệ 24,81%. Ngày 17/7 đã thực hiện thanh toán đợt 2 số tiền 696 tỷ đồng cho 41.441 trái chủ (hồ sơ đủ điều kiện đã được phê duyệt) theo tỷ lệ 2,4553%.

Ngày 15/8, THADS TPHCM tiếp tục chi trả cho đợt 1 và đợt 2 đối với các trường hợp trái chủ bổ sung thông tin tài khoản hoặc cung cấp thông tin mới.

Sau khi chi trả đợt 1 và đợt 2, THADS TPHCM tiếp tục xử lý tài sản và thu được số tiền 376 tỷ đồng. Ngày 20/8, đã thực hiện thanh toán đợt 3 cho 42.141 trái chủ theo tỷ lệ 1,25% trên số tiền được thi hành án còn lại.

THADS TPHCM đã thực hiện gửi tiết kiệm theo quy định đối với số tiền được thi hành án của 967 trái chủ chưa cung cấp thông tin về tài khoản để thực hiện chi trả.

Ở đợt thanh toán thứ 3, THADS TPHCM tạm thời chưa thực hiện thu phí thi hành án do nhận được nhiều đơn của trái chủ đề nghị xem xét không thu phí thi hành. THADS TPHCM đã báo cáo và xin ý kiến cấp có thẩm quyền về việc miễn phí thi hành án cho toàn bộ trái chủ. Khi có kết quả trả lời, THADS TPHCM sẽ thông tin cho các trái chủ được biết.

Hiện nay, THADS TPHCM đang tiến hành xác minh, đo vẽ, thẩm định giá tài sản được bản án xác định của bà Trương Mỹ Lan và của tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ phải thi hành án cho bà Lan. Đồng thời tiếp tục yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án phúc thẩm, sơ thẩm 2 giai đoạn. Khi có kết quả xử lý tài sản và ngân hàng chuyển tiền về, THADS TPHCM sẽ tiếp tục chi trả ở các đợt tiếp theo.

THADS TPHCM đề nghị người được thi hành án và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin tại các kênh thông tin chính thức của THADS TPHCM; không tụ tập đông người, nhằm tránh bị lợi dụng hoặc tiếp cận thông tin sai lệnh, không chính xác. THADS TPHCM đang tập trung toàn bộ lực lượng để nhanh chóng tổ chức thi hành bản án trên đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cho các trái chủ.