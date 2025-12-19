Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Tạt cồn đốt hàng xóm, người phụ nữ lĩnh 9 năm tù

Nhật Huy
TPO - Cho rằng bị hàng xóm chửi mắng, xúc phạm danh dự, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đã dùng cồn tạt vào nhà và người nạn nhân rồi phóng hỏa, gây bỏng nặng cho người hàng xóm.

Ngày 19/12, TAND tỉnh An Giang mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (SN 1986, ngụ xã Long Điền, tỉnh An Giang) 9 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, Hạnh là người bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, sống một mình. Rạng sáng ngày 30/4/2025, cho rằng bà Võ Thị Ánh Hồng và bà Bùi Thị Thu Thủy (cùng xóm) chửi mắng, xúc phạm danh dự mình, khi hàng xóm đang ngủ, Hạnh mang theo chai cồn khoảng 2 lít tưới lên cửa sắt từ nhà bà Thủy sang nhà bà Hồng rồi châm lửa đốt.

1z6a8472-7175.jpg
Bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Ảnh: Tiến Tầm

Phát hiện cửa nhà bốc cháy, bà Thủy cùng chồng là ông Lưu Văn Hiền mở cửa tri hô, kêu gọi người dân đến dập lửa. Trong lúc ông Hiền đang tham gia chữa cháy, Hạnh tiếp tục tạt cồn làm ông Hiền bị bắt lửa cháy gây bỏng nhiều vị trí trên người.

Ông Hiền được đưa đi cấp cứu điều trị, với tỷ lệ thương tật 16%.

Sau đó, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh bị cơ quan điều tra khởi tố hình sự.

Nhật Huy
#An Giang #TAND #xét xử #giết người #phóng hỏa

