Bé trai 5 tuổi sống sót kỳ diệu sau vụ cả gia đình bị phóng hỏa

Sáng 28/11, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) thông tin về trường hợp bé trai 5 tuổi bị bỏng lửa diện rộng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại phường An Khê, Gia Lai hồi rạng sáng 19/10. Sau hơn một tháng điều trị tích cực, bé đã qua cơn nguy kịch nhưng tương lai vẫn còn hành trình điều trị dài và đầy thách thức.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ngay sau khi được cứu thoát khỏi căn nhà đang bốc cháy, bé được đưa đến bệnh viện địa phương trong tình trạng choáng nặng, bỏng lửa sâu và suy hô hấp do hít nhiều khói. Bệnh nhi nhanh chóng được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, sau đó được đưa sang Bệnh viện Nhi đồng 1 để điều trị chuyên sâu cho trẻ em. Trước khi nhập viện, mẹ bé đã tử vong tại hiện trường, còn người cha dù được cấp cứu tích cực ở Chợ Rẫy nhưng cũng không qua khỏi.

Theo BS-CK2 Diệp Quế Trinh, Trưởng khoa Phỏng, Bệnh viện Nhi Đồng 1, bé nhập viện lúc 4h45 ngày 20/10 trong tình trạng rất nguy kịch, bị bỏng độ 3 vùng đầu, mặt, lưng, bụng, hai tay và hai chân, diện tích bỏng 65%. Tai nạn khiến cơ thể trẻ mất dịch nghiêm trọng, dẫn đến sốc bỏng; đồng thời đường thở bị phù nề, khiến bé suy hô hấp nặng. “Bệnh nhi cùng lúc đối diện hai tình trạng đe dọa sinh mạng: bỏng sâu diện rộng và bỏng đường thở. Với những ca bỏng hô hấp, nguy cơ tử vong thường trên 80%” - bác sĩ Trinh chia sẻ.

Bé trai đã may mắn qua nguy kịch nhưng dự kiến việc điều trị còn kéo dài

Ngay tại khoa Cấp cứu, ê kíp trực đã nhanh chóng thiết lập đường truyền, chống sốc tích cực, truyền máu – huyết tương, hỗ trợ hô hấp bằng thở máy. Khi sức khỏe tạm ổn, bé được chuyển đến khoa Phỏng để tiếp tục hồi sức. Tại đây, bé được nội soi – rửa phế quản nhiều lần để loại bỏ bụi than, điều trị kháng sinh chống nhiễm khuẩn và thay băng vết bỏng hằng ngày.

Sau bốn ngày điều trị tích cực, bé có tiến triển tốt, được cai máy thở và ổn định huyết động. Các bác sĩ tiếp tục thực hiện hai cuộc phẫu thuật cắt lọc và ghép da. Đến nay, sau 38 ngày điều trị, những vùng ghép da đã dính tốt, phần lớn vết phỏng đã lành, cho thấy khả năng phục hồi đáng mừng.

Tuy nhiên, quá trình điều trị của bé còn rất dài và tốn kém. Theo BS.Trinh, trẻ sẽ phải đối diện nguy cơ sẹo co rút, sẹo lồi, đặc biệt tại vùng mặt - nơi tổn thương sâu nhất. Da sẹo cần khoảng một năm để ổn định, trong thời gian này, bệnh nhi phải tái khám thường xuyên để theo dõi và can thiệp kịp thời. “Bé sẽ cần áp dụng nhiều phương pháp như nẹp, băng ép sẹo, massage, laser điều trị sẹo và có thể trải qua nhiều cuộc phẫu thuật tạo hình. Những vùng phức tạp như mắt, mí, mũi cần làm nhiều lần để phục hồi tối đa chức năng và thẩm mỹ”, bác sĩ cho biết.

Hiện tinh thần bé đã ổn định hơn, hợp tác trong tập vận động. Bệnh viện cũng đang hỗ trợ tâm lý cho trẻ để giảm sang chấn sau tai nạn. Dự kiến tuần tới, nếu diễn tiến tiếp tục thuận lợi, bé có thể được xuất viện và tiếp tục theo dõi ngoại trú.

Trong phòng bệnh, bà L.T.H. (56 tuổi, bà nội của bé) ngồi ở đầu giường, đôi mắt đỏ hoe mỗi khi nhìn đứa cháu nội mang những vết thương chằng chịt khắp cơ thể. Bà kể, bố mẹ bé ly hôn trước khi tai nạn xảy ra, cả hai đều nghèo, cuộc sống vốn đã rất chật vật. Tai nạn bất ngờ cướp đi cả cha lẫn mẹ, để lại đứa trẻ mồ côi. “Giờ nhìn cháu như vậy tôi thương đứt ruột. Tôi lo nhất là sau này cháu lớn lên đi học, cháu mặc cảm vì những vết sẹo. Tôi không biết rồi sẽ nuôi cháu ra sao” – bà H. nghẹn ngào.

Vụ án tạt xăng khiến 2 người chết ở Gia Lai, xảy ra khoảng 0 giờ ngày 19/10/2025 tại tiệm spa ở phường An Khê. Thủ phạm là Nguyễn Anh Duy (24 tuổi), người tình của chị T.T.T.N (31 tuổi, chủ tiệm spa). Theo điều tra, Duy đã ghen tuông khi thấy chị N. ngủ cùng chồng cũ (anh N.B.C., 33 tuổi) và con trai. Duy đã mua 400.000 đồng tiền xăng, tưới vào phòng ngủ rồi phóng hỏa. Hậu quả, chị N. tử vong tại chỗ, anh C. tử vong ngày 28/10 do vết bỏng nặng. Cháu T. là nạn nhân cuối cùng còn sống. Nguyễn Anh Duy sau đó đã bị khởi tố và bắt tạm giam về tội giết người.