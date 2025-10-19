Cháy nhà lúc rạng sáng, 4 người thương vong

TPO - Vụ cháy ở căn nhà trên đường Đỗ Trạc (phường An Khê, Gia Lai) khiến 1 phụ nữ tử vong, 3 người khác bị thương.

Nơi xảy ra vụ án.

Ngày 19/10, Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ cháy khiến 1 người chết, 3 người bị thương xảy ra trên địa bàn phường An Khê.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 cùng ngày, tại căn nhà trên đường Đỗ Trạc (phường An Khê) xảy ra vụ cháy lớn.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường An Khê cùng Đội Cảnh sát chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn khu vực An Khê đã cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập tắt đám cháy và cứu nạn những người có trong căn nhà.

Đến khoảng 5h40, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy khiến chị T.T.T.N. (SN 1994) tử vong; anh N.B.C. (SN 1992, chồng chị N.), cháu N.B.T. (SN 2020, con của anh C. và chị N.) và anh N.A.D. (SN 2001, người thân gia đình) bị thương.

Một số thông tin ban đầu nghi ngờ đây là một vụ phóng hỏa xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.