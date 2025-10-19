Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cháy nhà lúc rạng sáng, 4 người thương vong

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vụ cháy ở căn nhà trên đường Đỗ Trạc (phường An Khê, Gia Lai) khiến 1 phụ nữ tử vong, 3 người khác bị thương.

tien-phong.jpg
Nơi xảy ra vụ án.

Ngày 19/10, Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ cháy khiến 1 người chết, 3 người bị thương xảy ra trên địa bàn phường An Khê.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 cùng ngày, tại căn nhà trên đường Đỗ Trạc (phường An Khê) xảy ra vụ cháy lớn.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường An Khê cùng Đội Cảnh sát chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn khu vực An Khê đã cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập tắt đám cháy và cứu nạn những người có trong căn nhà.

Đến khoảng 5h40, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy khiến chị T.T.T.N. (SN 1994) tử vong; anh N.B.C. (SN 1992, chồng chị N.), cháu N.B.T. (SN 2020, con của anh C. và chị N.) và anh N.A.D. (SN 2001, người thân gia đình) bị thương.

Một số thông tin ban đầu nghi ngờ đây là một vụ phóng hỏa xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Tiền Lê
#cháy nhà #ghen tuông #Gia Lai #phóng hỏa #mâu thuẫn tình cảm #cứu hộ #điều tra #khởi tố #đánh ghen #tử vong #phường An Khê

Xem thêm

Cùng chuyên mục