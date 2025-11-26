Gần 100 ngày chạy đua với 'tử thần' cứu sống bé trai bị cha phóng hỏa sau ly hôn

TPO - Sau 96 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TPHCM) sức khỏe của bé trai 5 tuổi ở Tây Ninh bị cha phóng hỏa đốt phòng trọ gây bỏng nặng 80% đã bình phục tốt. Tuy nhiên ba, mẹ cùng chị gái của bệnh nhi đã tử vong.

Ngày 26/11, BS Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, cho biết bé trai C.N.B.L. (5 tuổi, ngụ xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) mặc dù bị bỏng đến 80% cơ thể nhưng đã may mắn qua nguy kịch sau hơn 3 tháng điều trị tích cực.

Bé L. là nạn nhân trong vụ "Cha phóng hỏa sau ly hôn, 2 con thơ nguy kịch" mà Báo Tiền Phong đã phản ánh,

BS Minh Tiến cho biết, khi nhập viện, bệnh nhi trong tình trạng li bì, mạch khó bắt, huyết áp khó đo, tóc cháy hai bên và da toàn thân đổi màu từ trắng sang cháy xám, rỉ máu, bong tróc nhiều vị trí trên thân thể. Các cơ quan sinh dục và vùng bẹn của bé bị tổn thương sâu.

Các bác sĩ đã nỗ lực và thành công giữ lại sinh mạng cho bệnh nhi

Theo bệnh sử, khoảng 6 giờ sáng 17/8, cha bé L. mang can xăng đến phòng trọ nơi ba mẹ con đang sinh sống, đổ xăng lên mẹ, chị gái và bé, rồi dùng bật lửa phóng hỏa. Mẹ bé cố gắng ngăn cản nhưng không thành. Bé L. và chị gái được người thân đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, còn cha mẹ được chuyển đến bệnh viện chuyên điều trị cho người lớn cấp cứu.

Tại bệnh viện, bé L. được xử trí khẩn cấp, đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp, chống sốc… và chuyển đến khoa Hồi sức Ngoại điều trị tích cực. Theo BS Minh Tiến, bé L. bị bỏng độ II-III toàn thân, sốc giảm thể tích, bỏng đường hô hấp.

Bệnh nhi được chăm sóc tích cực tại phòng cách ly, thở máy, theo dõi, điều trị tích cực liên tục. Các vết phỏng được xử lý bằng gạc sinh học cao cấp, rạch giải áp chèn ép khoang, đặt VAC, ghép da đồng loại từ người thân, cùng dinh dưỡng tĩnh mạch và nuôi dưỡng qua ống thông dạ dày.

Sau 96 ngày điều trị, dưới sự chăm sóc tận tình của đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng, cùng sự hỗ trợ từ ê kíp ghép da đồng loại của Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhi đã dần hồi phục. Các vết thương đã lành. Bé được khám tâm lý và tập vật lý trị liệu để hạn chế sẹo co rút.

Do gia đình bé có hoàn cảnh khó khăn và chi phí điều trị cao nên Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đang vận động các mạnh thường quân và nhà hảo tâm hỗ trợ.