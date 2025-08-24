Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Vụ phóng hỏa đốt phòng trọ: Nhiều bác sĩ khẩn trương cứu 2 cháu bé

.

Vụ cha phóng hỏa phòng trọ tại Tây Ninh khiến 2 chị em cùng cha và mẹ bỏng nặng, hiện 2 bé được bác sĩ tích cực điều trị.

Ngày 24-8, bà Nguyễn Hoàng Uyên - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh - làm trưởng đoàn đã đến Bệnh viện Nhi đồng TP HCM thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình 2 chị em bị bỏng nặng do cha ruột phóng hỏa tại xã Đức Hòa.

Nhiều bác sĩ thuộc các khoa của Bệnh viện Nhi đồng TP HCM tập trung cứu 2 bé bị cha phóng hỏa
Nhiều bác sĩ thuộc các khoa của Bệnh viện Nhi đồng TP HCM tập trung cứu 2 bé bị cha phóng hỏa

Bà Uyên đã ân cần thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua khó khăn để chăm sóc 2 cháu bé. Bà Uyên mong muốn các y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TP HCM tích cực cứu chữa, điều trị các bé.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP HCM, hiện tình trạng 2 cháu bé bỏng rất nặng, diện tích tổn thương khoảng 70% cơ thể. Trong đó, 2 chân bỏng sâu gây thiếu máu nuôi và chèn ép khoang, đã được bác sĩ chỉnh hình can thiệp giải áp. Ngoài ra, các bé còn bỏng ở mặt, ngực, lưng, bụng và tay; đặc biệt có tổn thương bỏng đường thở, biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng.

"Ê-kíp điều trị đang tích cực hồi sức, sử dụng thuốc chống phù nề, rửa đường thở và chăm sóc vết thương. Toàn bộ bác sĩ hồi sức, ngoại khoa, chỉnh hình cùng điều dưỡng và vật lý trị liệu đang tập trung tối đa để cứu chữa, duy trì sự sống cho các cháu" - ông Tiến cho biết

Trước đó, rạng sáng 17-8, tại một phòng trọ ở Tây Ninh, Cao Trần Kim Đ. (SN 1988; ngụ xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) đã dùng xăng phóng hỏa nơi ở của vợ con mình.

Thời điểm này, bên trong nhà trọ có vợ Đ. và 2 con nhỏ khiến cả 4 người bị bỏng nặng. Hai nạn nhân nhỏ tuổi gồm C.N.Q.G. (13 tuổi) và C.N.B.L. (5 tuổi) nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng TP HCM để cấp cứu điều trị.

Bà Nguyễn Hoàng Uyên (thứ 3 từ trái sang), Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, trao tiền hỗ trợ cho gia đình cháu bị bỏng nặng
Bà Nguyễn Hoàng Uyên (thứ 3 từ trái sang), Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, trao tiền hỗ trợ cho gia đình cháu bị bỏng nặng

Ngoài ra, vợ của Đ. là chị N.T.H. (SN 1993) cũng bị bỏng nặng, con Đ. cũng trong tình trạng bỏng nghiêm trọng và được chuyển đến một bệnh viện tại TP HCM cấp cứu.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ động cơ vụ việc.

.
nld.com.vn
#phóng hỏa Tây Ninh #2 cháu bé bị bỏng #cứu chữa bỏng nặng #Bệnh viện Nhi đồng #vụ việc cha phóng hỏa

Xem thêm

Cùng chuyên mục