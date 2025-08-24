Bắt trùm giang hồ Tuấn trọc; 100 hộ dân bị cắt điện suốt 3 ngày

TPO - Các điểm bắn pháo hoa dịp lễ 2/9 ở TPHCM; Sân bay Long Thành bắt đầu tuyển nhân viên, hơn 9.000 người đăng ký; Bắt trùm giang hồ Tuấn trọc; 100 hộ dân ở TPHCM bị cắt điện suốt 3 ngày; Người dân bàn giao tê tê quý hiếm cho công an ở Tây Ninh,... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Khách qua Tân Sơn Nhất tăng mạnh dịp lễ Quốc khánh

Dịp lễ 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất dự báo tăng khoảng 6% so với cùng kỳ, bình quân 125.000 lượt mỗi ngày.

Trong giai đoạn từ 30/8 đến 2/9, sân bay dự kiến khai thác 730 chuyến đi và đến mỗi ngày. Hai ngày cao điểm 30/8 và 2/9, lượng khách ước đạt 130.000, tăng khoảng 12.000 so với thường lệ. Phần lớn nhu cầu tập trung trên các đường bay nội địa.

Hành khách làm thủ tục tại khu vực nhà ga hành khách T3 - Tân Sơn Nhất. Ảnh: TIA

Hiện toàn bộ chuyến bay của Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines đã chuyển sang ga T3 - công suất 20 triệu khách/năm. Tại nhà ga T1 chỉ còn VietJet Air khai thác nên không còn tình trạng quá tải như trước. (XEM CHI TIẾT)

Các điểm bắn pháo hoa dịp lễ 2/9 ở TPHCM

Theo kế hoạch, tối 2/9, sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật đặc biệt lúc 21h, TPHCM sẽ đồng loạt bắn pháo hoa trong vòng 15 phút tại ba điểm tầm cao gồm: khu vực hầm Thủ Thiêm, Trung tâm thành phố mới Bình Dương và Quảng trường Thùy Vân (TP Vũng Tàu cũ).

Bắn pháo hoa sẽ là điểm nhấn trọng tâm của chương trình lễ hội chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Ngoài ra, thành phố cũng tổ chức một điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen để phục vụ người dân.

Các điểm bắn pháo hoa đều được bố trí gần sân khấu chính của chương trình nghệ thuật nhằm tạo điều kiện để người dân vừa thưởng thức biểu diễn vừa chiêm ngưỡng pháo hoa. Chương trình được truyền hình trực tiếp để phục vụ khán giả rộng rãi. (XEM CHI TIẾT)

Gần 100 hộ dân ở TPHCM bị cắt điện suốt 3 ngày

Gần 100 hộ dân tại tổ 1, khu phố Khánh Long, phường Tân Khánh, TPHCM (Bình Dương cũ) không có điện sinh hoạt 3 ngày liền.

Một số người dân cho biết, ban ngày trời nắng nóng, tối đến không một ánh đèn khiến cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân vụ việc là do ông T. (người phụ trách thu tiền điện của khu vực) chưa đóng tiền cho công ty điện lực, dù tiền điện hàng tháng vẫn được người dân trả đầy đủ cho ông T.

Sau khi chính quyền địa phương đến tìm hiểu và có phương án hỗ trợ, đến nay, người dân ở khu vực tổ 1, khu phố Khánh Long, phường Tân Khánh, đã được cấp điện trở lại để sinh hoạt.

Khởi công hầm chui ở nút giao phức tạp bậc nhất Bình Dương cũ

UBND TPHCM vừa phát lệnh khởi công xây dựng hầm chui ngã năm Phước Kiến trên Quốc lộ 13.

Công trình được phê duyệt với tổng mức đầu tư là 1.050 tỷ đồng. Vận tốc thiết kế cho hầm chui là 40 km/h. Công trình bố trí hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cấp nước, cây xanh, camera quan sát, hệ thống chiếu sáng.

Ngã năm Phước Kiến là một trong những nút giao phức tạp nhất ở tỉnh Bình Dương trước khi sáp nhập. Khu vực này đông đúc cư dân, lưu lượng phương tiện đổ về rất lớn, thường xuyên xảy ra ùn ứ. Việc xây dựng hầm chui từ đường Phạm Ngọc Thạch băng qua Quốc lộ 13 kết nối với đường Huỳnh Văn Cù được xem là giải pháp tối ưu để giải bài toán giao thông tại đây. (XEM CHI TIẾT)

Bắt trùm giang hồ Tuấn trọc

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Chuyển (thường gọi là Tuấn trọc, 51 tuổi), trú tại phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai về hành vi gây rối trật tự công cộng, gây mất ANTT tại địa phương.

Cơ quan chức năng thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối tượng Tuấn trọc



Theo cơ quan điều tra, Trần Văn Chuyển (Tuấn trọc) là đối tượng hình sự có 3 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”. Chuyển thường xuyên tụ tập các đối tượng hình sự, đặc biệt là các đối tượng lợi dụng danh nghĩa dân anh chị để tranh chấp đất đai, xem thường pháp luật, gây mất ANTT tại địa phương. (XEM CHI TIẾT)

Hàng trăm nhà dân ở Đồng Nai 'chìm trong nước' sau mưa lũ

Sau cơn mưa lớn đêm 20 rạng sáng 21/8, hàng loạt tuyến đường ở Đồng Nai chìm trong nước, nhiều khu dân cư ngập lụt.

Cụ thể các tuyến quốc lộ 51, đường Phạm Văn Thuận, Đồng Khởi, ĐT 769… ngập sâu, xe cộ đi lại khó khăn. Đặc biệt khu vực cổng 11 ngập hơn nửa bánh xe khiến giao thông ùn tắc.

Ngoài ra, một số tuyến đường, cầu dân sinh ở các phường Phước Tân, Bình Sơn bị ngập, nước tràn qua mặt cầu chia cắt giao thông.

Nước dâng cao khiến một số khu dân cư dọc suối Linh, suối Chùa (phường Long Bình, Long Hưng), sông Buông (phường Phước Tân)… ngập lụt cục bộ. Nhiều nhà dân, phòng trọ bị ngập nặng, tài sản hư hỏng.

Do mưa trùng vào khung giờ cao điểm buổi sáng cộng với đường ngập nên giao thông trên nhiều tuyến đường huyết mạch ùn tắc. (XEM CHI TIẾT)

Sân bay Long Thành bắt đầu tuyển nhân viên, hơn 9.000 người đăng ký

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) vừa tổ chức Ngày hội việc làm Cảng hàng không quốc tế Long Thành, mang đến gần 3.000 cơ hội việc làm khi sân bay này đưa vào khai thác.

Hàng nghìn bạn trẻ đến tìm việc tại Ngày hội việc làm

Ông Lê Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhận định nhu cầu tìm kiếm lao động cho sân bay Long Thành là rất lớn. Trong khi đó, có khoảng 9.000 người lao động đã bày tỏ sự quan tâm và tìm kiếm cơ hội làm việc tại đây.

Vì vậy, địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ, cập nhật tiến độ và rà soát hàng tháng với các bên liên quan để nắm bắt nhu cầu và kịp thời kết nối để có nguồn nhân lực tốt nhất. (XEM CHI TIẾT)

Người dân bàn giao tê tê quý hiếm cho công an ở Tây Ninh

Công an xã Hưng Thuận (tỉnh Tây Ninh) vừa bàn giao một cá thể tê tê cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh để chăm sóc và bảo tồn.

Trước đó, trong lúc đi trên đường 787 (đoạn qua ấp Cầu Xe, xã Hưng Thuận), anh Nguyễn Khánh Hải (SN 1978, ngụ xã Hưng Thuận) phát hiện cá thể tê tê nên đã giữ con vật lại và trình báo công an xã.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hưng Thuận phối hợp với Đội kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh) đến hiện trường, kiểm tra và tiếp nhận cá thể tê tê nặng 3,9 kg, sức khỏe ổn định.