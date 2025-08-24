Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Bão số 5 gây mưa dông diện rộng ở TPHCM và Nam bộ

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 24/8 đến ngày 26/8, khu vực TPHCM có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến 50-90 mm, có nơi trên 90 mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 660 km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 640 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h.

Dự báo từ ngày 25-26/8, khu vực TPHCM chiều tối và tối có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

bao-so-5.gif
Vị trí và hướng di chuyển bão số 5.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên cho biết trong 24 giờ qua, khu vực TPHCM có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa. Lượng mưa 24 giờ qua (từ 1h ngày 23/8 đến 1h ngày 24/8) như sau: Phước Hòa 18.6 mm, Xuyên Mộc 16.4 mm...

Dự báo từ ngày 24/8 đến ngày 26/8, khu vực TPHCM có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50-90 mm, có nơi trên 90 mm.

mua.jpg
Từ ngày 24/8 đến ngày 26/8, khu vực TPHCM có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến 50-90 mm, có nơi trên 90 mm. Ảnh minh họa: Phạm Nguyễn

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên cũng dự báo từ 48 đến 72 giờ tới, khu vực TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-140 mm, có nơi trên 140 mm. Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch

anh-man-hinh-2025-08-24-luc-070033.png
Bản đồ dự báo lượng mưa tại TPHCM trong 24 giờ tới.

Về hình thế thời tiết ảnh hưởng đến khu vực Nam bộ, bao gồm TPHCM, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên cho biết hiện nay dải hội tụ nhiệt đới có trục Trung bộ nối với cơn bão số 5 hoạt động ở ngoài khơi Bắc Biển Đông, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc hướng về đất liền các tỉnh Bắc Trung bộ.

Do chịu ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 5, gió mùa Tây Nam (tác nhân gây mưa cho khu vực Nam bộ và Tây Nguyên trong mùa mưa) sẽ hoạt động mạnh dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc bộ và Bắc Trung bộ nâng trục lên phía Bắc và tiếp tục lấn về phía Tây.

Hữu Huy
#mưa lớn TP.HCM #bão số 5 #ngập lụt #dự báo thời tiết #thời tiết Nam Bộ #gió giật mạnh #mưa dông

Xem thêm

Cùng chuyên mục