Bão số 5 gây mưa dông diện rộng ở TPHCM và Nam bộ

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 24/8 đến ngày 26/8, khu vực TPHCM có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến 50-90 mm, có nơi trên 90 mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 660 km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 640 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h.

Dự báo từ ngày 25-26/8, khu vực TPHCM chiều tối và tối có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vị trí và hướng di chuyển bão số 5.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên cho biết trong 24 giờ qua, khu vực TPHCM có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa. Lượng mưa 24 giờ qua (từ 1h ngày 23/8 đến 1h ngày 24/8) như sau: Phước Hòa 18.6 mm, Xuyên Mộc 16.4 mm...

Dự báo từ ngày 24/8 đến ngày 26/8, khu vực TPHCM có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50-90 mm, có nơi trên 90 mm.

Từ ngày 24/8 đến ngày 26/8, khu vực TPHCM có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến 50-90 mm, có nơi trên 90 mm. Ảnh minh họa: Phạm Nguyễn

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên cũng dự báo từ 48 đến 72 giờ tới, khu vực TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-140 mm, có nơi trên 140 mm. Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch

Bản đồ dự báo lượng mưa tại TPHCM trong 24 giờ tới.

Về hình thế thời tiết ảnh hưởng đến khu vực Nam bộ, bao gồm TPHCM, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên cho biết hiện nay dải hội tụ nhiệt đới có trục Trung bộ nối với cơn bão số 5 hoạt động ở ngoài khơi Bắc Biển Đông, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc hướng về đất liền các tỉnh Bắc Trung bộ.

Do chịu ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 5, gió mùa Tây Nam (tác nhân gây mưa cho khu vực Nam bộ và Tây Nguyên trong mùa mưa) sẽ hoạt động mạnh dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc bộ và Bắc Trung bộ nâng trục lên phía Bắc và tiếp tục lấn về phía Tây.