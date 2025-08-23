Bão số 5 có thể mạnh như bão YAGI về sức gió

TPO - Cơ quan khí tượng Việt Nam và các đài quốc tế nhận định, bão số 5 có thể mạnh cấp 12-13, giật cấp 15-16, có những mô hình còn cho kết quả mạnh hơn nữa. Sức gió của bão số 5 có thể tương đương bão YAGI khi đổ bộ, đồng thời có thể mạnh hơn cơn bão Doksuri từng càn quét miền Trung năm 2017 gây gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14 trên đất liền.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, bão số 5 là cơn bão đặc biệt nguy hiểm. Bão hình thành ngay trên Biển Đông với tốc độ di chuyển rất nhanh và liên tục tăng cấp. Từ sáng đến chiều nay (23/8), bão tăng hơn hai cấp. Đến 21h tối nay, bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 12-13.

Ông Khiêm cho biết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng như nhiều đài quốc tế có chung nhận định, bão số 5 có thể đạt cường độ cấp 12-13, giật cấp 15-16, cá biệt có mô hình dự báo nhận định bão mạnh tới cấp 14, giật cấp 17.

“Về mức độ nguy hiểm của cơn bão số 5, chúng tôi đánh giá không kém bão YAGI về gió mạnh. So với cơn bão Doksuri đổ bộ miền Trung năm 2017 thì tương đương, thậm chí mạnh hơn”, ông Khiêm cho hay.

Cụ thể, dự báo trong đêm nay và ngày mai (24/8), bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ rất nhanh, khoảng 20-25km/h và tiếp tục mạnh thêm. Đến 19h tối 24/8, tâm bão trên vùng biển phía nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc) với cường độ mạnh cấp 12-13, giật cấp 15.

Dự báo mới nhất về đường đi của bão số 5.

Dự báo trong đêm 24 và ngày 25/8, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, tiến về vùng biển ven bờ Thanh Hoá đến Quảng Trị, sau đó trong khoảng chiều 25/8 sẽ đổ bộ đất liền từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị, trọng tâm là Nghệ An và Hà Tĩnh.

Đến 19h tối 25/8, tâm bão đã vào sâu trong đất liền Nghệ An - Quảng Trị nhưng vẫn giữ cường độ rất mạnh với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13.

Trong đêm 25/8 và ngày 26/8, bão đi sâu sang phía Thượng Lào và suy yếu dần thành một áp thấp nhiệt đới, tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần.

Do đặc điểm vùng mây lệch về phía tây và phía nam nên từ đêm 24/8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình cũng có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.

Cơ quan khí tượng cũng nâng mức dự báo lượng mưa. Theo đó, từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 700mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 250mm.

Ngoài ra, từ trưa và chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm 7-9m, biển động dữ dội.

Từ chiều ngày 24/8, Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, riêng phía nam khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Bên cạnh đó, vùng ven biển từ Ninh Bình-Bắc Quảng Trị còn có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Mực nước tại Sầm Sơn (Thanh Hoá) cao 3,3-3,8m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) cao 3,5-4m, tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) cao 2,5-3m, tại Cửa Gianh (Quảng Trị) cao 1,5-2m. Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông, các đảo từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị.

Theo ông Mai Văn Khiêm, trước tình hình tác động nguy hiểm của cơn bão số 5, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã nâng cấp độ cảnh báo rủi ro thiên tai lên cấp 4 đối với khu vực vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế và trên đất liền từ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Đây là cấp độ thiên tai rất nguy hiểm, có thể gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản.

“Chúng tôi khuyến cáo người dân và chính quyền địa phương cần hết sức chú ý công tác ứng phó theo các chỉ đạo của Thủ tướng và các cấp chính quyền địa phương, tuyệt đối không được ra khơi trong thời điểm hiện nay", ông Khiêm nói.

Chuyên gia này cũng đặc biệt lưu ý, mưa lớn do bão gây ra ở khu vực vùng núi phía Tây từ Thanh Hoá đến Huế có khả năng sẽ gây ra lũ quét, sạt lở đất thời gian sau bão. Đây là hai loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm do tính bất ngờ, không thể dự báo sớm, thường để lại hậu quả hết sức nặng nề.